馬祖國際藝術島用「窗框」說故事　感受戰爭的框架與壓抑

▲馬祖國際藝術島透過「窗框」說故事，闡述當年戰時，在地居民、軍人備受框架、壓抑的情緒。（圖／文總提供）



記者陶本和／南竿報導

文化總會、連江縣政府近日宣布「馬祖國際藝術島」正式起跑，將昔日戰地，透過文化打造馬祖黃金10年的計畫，擁有屬於自己特色的瀨戶內海藝術祭。事實上，本次藝術島的主視覺設計，都是透過「窗框」來呈現馬祖的意象，更可以說是以「窗框」來說故事，光是一張窗框照片，就可以深刻體悟當年戰時的居民、軍人備受框架與壓抑的情緒。

「馬祖國際藝術島」的計畫長達10年，主題為「島嶼釀」，未來每2年舉行一次藝術祭，從2022年的2月12日至4月10日正式在四鄉五島展開；規劃有8個計畫、39件作品、2個展覽、31位藝術家與在地共同創作，透過策展、在地共創、景觀建築等計畫，將創作結合跳島體驗、觀光旅遊等，分享獨特的馬祖島嶼故事。

《ETtoday新聞雲》記者本次也實地走訪馬祖，除了參與藝術島起跑記者會，觀賞《重返前線1979》舞台劇首演，也走訪馬祖戰地，深入戰地坑道、碉堡據點；未來，在馬祖國際藝術島活動期間，藝術家、創作家的作品，也會陳列在坑道、碉堡中。

▼馬祖國際藝術島透過「窗框」說故事，闡述當年戰時，在地居民、軍人備受框架、壓抑的情緒。（圖／記者陶本和攝，下同）



事實上，在一系列採訪的過程中，深刻了解本次藝術島的主視覺設計，為何用許多「窗框」來呈現馬祖的意象，甚至可以說是用「窗框」來說故事，光是一張窗框照片，就能闡明當年戰時的居民、軍人備受框架與壓抑的情緒。

馬祖國際藝術島的主視覺由設計師馮宇操刀，並在知名攝影師鄭鼎歷經七天、日夜晨昏的等待與拍攝，最後再從1000多張照片，選出三張「窗框照」，他們認為最能傳遞策展主題的馬祖意象。

在藝術島起跑系列活動中，《重返前線1979》舞台劇首演，劇中讓觀眾重回1978年，感受那個時代下，在地居民、軍人在這座島上的心情與故事。那時的馬祖是戰地政務時期，也是台美斷交的那一年，前線的馬祖瀰漫著島孤、人孤的淒冷；有的軍人因為在前線當兵，遠在台灣的親人離世，而無法返家料理，選擇自縊；有的在地居民，被困在馬祖，時時刻刻想離開。

▼《重返前線1979》舞台劇首演。（圖／記者陶本和攝）



整部舞台劇，充滿了在前線當兵，不論是義務役，還是全職軍人，以及在地居民生活被束縛、被框架在馬祖的壓抑情緒；而記者實地走訪馬祖各式軍事據點，站在當年軍人戍守的碉堡裡，同樣透過窗框遙望無邊大海，感受等待戰爭的煎熬。

當下可以想像，當年有家歸不得的軍人，每天困在碉堡裡，看到的世界就侷限在這個小小窗框，甚至再老一輩的軍人，往往只能顧守自己的小小據點，雖然他們身在馬祖，但其實對馬祖的全貌，對於馬祖各據點防線的火網，了解還是相當受限。

在作家舒暢《那年在特約茶室》一書中寫道，「對軍人來說，最殘忍的不是戰爭本身，或死亡；而是等待戰爭的那種莫名煎熬」；總體而言，馬祖國際藝術島的主視覺透過「窗框」所說的故事，已全然闡述馬祖在1970至1980年代，四鄉五島上的所有情緒。

▼馬祖國際藝術島透過「窗框」說故事，闡述當年戰時，在地居民、軍人備受框架、壓抑的情緒。（圖／記者陶本和攝）



▼馬祖國際藝術島透過「窗框」說故事，闡述當年戰時，在地居民、軍人備受框架、壓抑的情緒。（圖／記者陶本和攝）



▼馬祖國際藝術島透過「窗框」說故事，闡述當年戰時，在地居民、軍人備受框架、壓抑的情緒。（圖／記者陶本和攝）



▼馬祖軍事坑道、碉堡據點。（圖／記者陶本和攝）

