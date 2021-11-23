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兩種經典口味蹦出新滋味　菠蘿奶酥期間限定加10元多1件

▲▼統一波蘿奶酥產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲菠蘿奶酥麵包擁有香酥菠蘿外皮以及濃郁奶酥內餡。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

你心中最經典的麵包口味是什麼？說到「經典傳奇」麵包擔當，不得不提菠蘿麵包及奶酥麵包，菠蘿麵包口味香甜外皮香酥是許多人童年的回憶，甜甜蜜蜜的奶酥麵包是小時候喜歡的口味，便利超商麵包架上的麵包口味推陳出新，菠蘿奶酥麵包將兩種經典口味合併在一起，讓你一次享受到兩種經典味道，一口接一口好難忘。

▲▼統一波蘿奶酥產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲菠蘿皮配上綿密彈潤的麵包，一口咬下外酥內軟的雙重享受。

網友們討論每個人的童年回憶都少不了散發蛋香、擁有豐厚菠蘿皮的菠蘿麵包，統一麵包表示：「簡單又美味的經典菠蘿奶酥麵包好吃的秘訣要做到也不簡單，香香酥酥的菠蘿皮配上綿密彈潤的麵包，每個步驟都有堅持手工的溫度，搭配內餡中添加瑞穗鮮奶油製成香濃奶酥餡，才能完成這款看似簡單又不簡單的經典麵包。」一口咬下香氣撲皮而來，表面菠蘿皮金黃酥脆，接著品嘗到甜蜜層次感的內餡，網友分享：「記憶中每次吃這個甜麵包，總是不知不覺吃光了整顆麵包，吃完覺得身心很療癒。」

▲▼統一波蘿奶酥產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲奶酥內餡中添加瑞穗鮮奶油製成香濃味奶酥。

擁有香酥菠蘿外皮以及濃郁奶酥內餡的菠蘿奶酥，一口咬下內外雙餡旋即獻上雙重享受，冬天想熱熱吃的話，可以再用微波爐或氣炸鍋稍稍加熱，就能享受溫熱的迷人香氣與外酥內鬆軟的口感，當成早餐或下午茶各有風采。上班族們一早面對滿坑滿谷的待辦事項壓力爆炸，除了喝咖啡醒腦之外，配上甜蜜的菠蘿奶酥麵包，苦甜平衡為嶄新的一天加油打氣，學生族群可以搭配牛奶、水果一起吃更有飽足感，創造一個美味早晨時光，好好迎接一整天的挑戰。

▲▼統一波蘿奶酥產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲搭配牛奶、水果一起享用，讓疲憊的身心立刻擁有片刻的美好時光。

長時間工作後的下午腦袋昏昏，吃點甜食提神醒腦，甜甜的菠蘿奶酥麵包搭配無糖紅茶絕妙搭配，襯托出菠蘿奶酥麵包的香氣，配上又彈又酥脆的口感，品嘗到溫暖甜蜜的滋味；加上現代人講求迅速方便及食用安心，單一包裝的菠蘿奶酥麵包方便攜帶，在外奔波的上班族，或是長時間上課用腦的學生，很容易覺得有點餓，隨時將包包裡的菠蘿奶酥麵包拿出來享用，讓疲憊的身心擁有片刻的美好時光。

▲▼統一波蘿奶酥產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲甜甜的菠蘿奶酥麵包搭配無糖紅茶絕妙搭配。

▲▼統一波蘿奶酥產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲走到巷口就可以買到美味可口的菠蘿奶酥麵包。

生活中有許多煩惱和壓力，樸實無華的經典麵包久看不膩，超商麵包架上就能買到美味可口的菠蘿奶酥麵包，走到巷口就可以買到菠蘿奶酥雙重經典口味麵包，網友笑說：「煩躁時在超商看到經典的它很療癒。」寒冷的冬天想讓大家感受到更多溫暖，統一麵包於即日起~12/14期間的每周五、六、日推出「統一麵包感謝有您」的活動，限時優惠菠蘿奶酥麵包加10元多1件，一次多買幾個當早餐、下午茶點心、宵夜都很適合。

（廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主）

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