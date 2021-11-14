花東基金對台東很重要　饒慶鈴：熱汽球嘉年華就是成功中經典

▲花東條例與花東發展十年回顧研討會，台東縣長饒慶鈴（左二）應邀與談。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

花東地區發展條例公告至今10年，承載自中央政府到地方社會各界對花東地區長遠發展之願景，國立台東大學與財團法人東台灣研究會文化藝術基金會13日共同合辦「花東條例與花東發展十年回顧研討會」，希望共同回顧審視，勾勒共有的花東未來，台東縣長饒慶鈴應邀與談表示，感謝花東基金對於台東各項建設及活動資源挹注，期盼未來中央地方、部會「跨域合作」，打造台東為真善美宜居城市。

饒慶鈴應邀在實務公開論壇第一場次「花東基金運作與跨域治理探討：中央地方、部會、區域合作面向」與談，並發表花東地區發展條例十年來對台東的長遠發展意見，他表示，台東縣自有財源非常有限，大部分需仰賴中央一般性補助款，或是爭取中央各部會專案性計畫的補助，但中央部會的專案性計畫均有補助的範圍、目的或對象等條件限制，且需與各縣市競爭有限的資源，往往限制了花東二縣環境特色整體的發展。花東發展條例的實施，設置了花東地區永續發展基金，台東因而多了一個資源挹注的管道，也因為花東發展條例強調以花東地區城鄉發展、自然景觀、生態及文化特色推動「全縣」之綜合發展方案，所以縣府團隊能夠更多元、更全面的思考及規劃，更符合地方特色與發展優勢的創意性計畫，例如熱氣球嘉年華活動就是其中最經典、最成功的例子。





熱氣球嘉年華活動是花東基金補助的計畫之一，也是最符合今天這個論壇主題「跨域合作」的精神，去年國際熱氣球嘉年華剛好滿10周年，但是受到新冠肺炎的影響，歷經波折，甚至一度考慮停辦，可是縣府經不停地開會商議與溝通協調，終於突破疫情挑戰，讓活動順利舉行，成為了去年全球唯一的熱氣球嘉年華。51天的活動，光開幕即吸引了12萬人次參與，活動總參與人數達到120萬人次，充分做到跨域合作，除了台東縣政府府內局處的整合之外，還有跟中央部會如交通部、衛福部、外交部等的溝通協調，在大家的努力之下，讓去年的活動順利舉行。

▲饒慶鈴表示，花東基金對台東很重要，熱氣球嘉年華活動就是其中最經典、最成功的例子。

饒慶鈴更説明，花東基金對台東而言真的非常重要，讓我們得以更多元、開放、整合的思維去發展臺東的優勢與特色，去規劃諸如熱氣球嘉年華、台東慢食節、原民文創聚落及原住民樂舞人才培育等創意性的計畫或活動。我一向覺得，愈國際化的時代，發展要愈在地。如何持續保有臺東這份真善美的特質，並且「有理念、有風格」的「販售」台東的真善美，成為既能帶動地方發展，同時兼具永續發展與居民的生活品質，所以我們研擬出縣政方案核心，就是「慢經濟」。慢，是用心經營的緩慢，是一種專屬於台東的生活態度，同時，以開放、整合、創新的思維，搭配行政效率的「快」，來支持崇尚自然、品味悠閒的「慢」生活，「一快一慢」就是台東推動慢經濟的核心邏輯。這樣的施政方向不只與花東發展條例的目標相互呼應，同時也符合國際推動經濟、社會及環境永續的政策發展趨勢。

饒慶鈴也認為「跨域合作」地方政府扮演了整合平台的重要角色。從熱氣球嘉年華活動就可以證明，縣府必須整合府內各局處，也必須協調中央相關部會，才能讓活動順利舉行，希望在台東縣政府推動慢經濟的核心理念之下，十年後的台東，擁有真善美的台東，將是超越現在所能想像的台東，成為全台灣最宜居的城市。

