雙城論壇確定今年要辦！　柯文哲：有衝突才要建立護欄

▲台北上海雙城論壇衛生醫療分論壇，台北市長柯文哲蒞臨致詞。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市政府22日證實，將於12月1日進行台北上海雙城論壇，並比照2020年型態，採視訊方式舉辦。台北市長柯文哲表示，美中激烈對抗，但雙方領袖仍在溝通，嚐試解決紛爭，反觀兩岸溝通斷線；中國對台灣政策強硬，民進黨操弄反中也不手軟，「正因為如此，兩岸更需要對話。」

連續舉辦十一年的台北上海城市論壇，將在12月1日舉行，由於目前出入境還有檢疫管制，因此今年還是比照去年採線上論壇方式舉辦。柯文哲指出，該論壇將探討城市在「後疫情時代的產業轉型升級」，並會簽署MOU（合作備忘錄），針對動物保育、文化與創新科技進行交流。

兩岸情勢升溫，對於爲何同意舉辦雙城論壇，柯文哲指出，的確現在兩岸關係緊張，共機頻繁擾台、阻擋台灣加入國際組織、連鳳梨釋迦蓮霧等農產品也停止進口。台灣處於美中對抗的中心點，更成為大國博弈的最前線，「正因為如此，兩岸更需要對話。」

柯文哲表示，美中激烈對抗，但雙方領袖仍在溝通，嚐試解決紛爭，「反觀兩岸溝通斷線；中國對台灣政策強硬，民進黨操弄反中也不手軟。」

柯文哲指出，兩岸之間政治有分岐，但人民不應該互相仇視。領導者應該堅持不為了政黨利益犧牲國家利益、不為了短期利益犧牲長期利益。如果一個全球1/5人口的國家在旁邊虎視眈眈，就不能不找方法解決。

柯文哲表示，交流比斷流好、對話比對抗好。尤其百年疫情下，台北與上海這兩個大城市，都需要產業轉型升級、邁向「新常態」經濟，「那麼雙城論壇就是我們互相觀摹學習的機會。」

柯文哲指出，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，我們希望透過對話，務實的解決兩岸人民的重要民生問題，「我們會善待在台灣的陸配、陸生、陸企；也希望在大陸的台灣人被善待、權益被保障，這就是雙城論壇應該繼續舉辦的理由。」