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臺中住商節電率六都居冠　市民同心打造節能永續城市

▲▼ 臺中住商節電率六都居冠 市民同心打造節能永續城市 。（圖／記者廖明慧攝）

▲臺中市氣候緊急宣言。（照片／臺中市政府經發局提供）

圖、文／由臺中市政府經發局提供

為提升市民節能減碳意識，臺中市自2018年起配合中央辦理「縣市共推住商節電推動計畫」，受各機關團體及市民熱烈迴響參與，含各大商圈節電宣導配合、智慧路燈汰換、校園能源教育深化、節電志工工作坊交流、燈具、能管系統及冰水主機汰換等措施，達到實質節電效果，以推動計畫實施前2017年為基準年統計，臺中市住商節電推動創造每年節電量逾8億度，每年可替市民節省超過24億元電費，且住商部門年節電率平均高達6.68%，為6都節電率之冠。

盧秀燕市長表示，感謝各機關團體及市民們對推動計畫的支持參與，臺中市住商節電推動計畫開辦至今，累績補助汰換無風管空氣調節機3千餘台，節能燈具超過30萬具，能管系統也有45套，換算減碳量高達4萬噸。其中除了「接風管空調及中央空調系統」以紙本申請外，其餘均採用線上平台申辦，大幅縮短辦理時間，申辦流程更透明也更環保減碳，經調查民眾滿意度高達7成。市府透過本計畫鼓勵民眾主動申請汰換，更加強稽查輔導指定能源用戶，全面檢視市民用電情況，成功讓更多企業及民眾汰換老舊且耗電量大的電器，提高用電安全外，更達到節電、省荷包及減碳之效。

▲▼ 臺中住商節電率六都居冠 市民同心打造節能永續城市 。（圖／記者廖明慧攝）

▲臺中市綠能節電貢獻表揚（照片／臺中市政府經發局提供）

經發局說明，根據台電公司發布的用電統計數據，自2018年臺中市住商節電推動計畫開辦以來，透過節電政策的推動及外溢效果，讓臺中市在3年內共減少了24.62億度的用電量，住商部門年節電率平均高達6.68%，為六都減少幅度最多者，顯示計畫成果顯著及市民配合參與度高。若以電費計算，推估可創造年節電量約8億度，幫助參與節能計畫推動的臺中商家與市民共節省了超過24億元電費。

盧市長進一步說明，臺中近年因移居人口數與公司登記數增加、產業群聚效益及氣溫上升等影響，用電量需求亦同步成長，顯示本市推動節電任務艱鉅，因此，市府投入大量資源，透過節電推動計畫及輔導教育宣導併行，提高民眾對節能議題的關注，全面推動節能措施，輔導民眾與產業節能相關資訊與知識技術，鼓勵各業落實節能減碳，以降低本市總用電量，再以推動風力及太陽光電發電等再生能源措施，提升地方能源治理能力，讓本市朝低碳綠能永續城市持續全速邁進。

▲▼ 臺中住商節電率六都居冠 市民同心打造節能永續城市 。（圖／記者廖明慧攝）

▲臺中市住商平均節電率六都居冠（照片／臺中市政府經發局提供）

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