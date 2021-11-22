「漁船船員手冊」5年沒出海要被取消　李啟維痛批沒道理！

▲台南市議員李啟維痛批漁業署逕行取消「漁船船員手冊」的作法，有打壓漁民之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

漁民發費數千元，上課考試繁雜手續才能取得「漁船船員手冊」，最近突然被政府取消，原因是5年沒有出海紀錄，台南市議員李啟維痛批漁業署，這種作法毫無道理，難道駕駛或任何證照5年沒用過也要被取消？台南市農業局漁港所周黎朝所長表示，將根據李啟維議員的建議向漁業署反映爭取。

李啟維議員表示，最近他接到很多漁民反映，過去他們辛苦取得的「漁船船員手冊」被取消，讓他們不能接受，因為當時他們考船員證的時候，除了繳錢還要上課，好不容易核發的隊員證，並沒有註明或規範5年沒有出海要取消船員手冊，政府這種做法不但於法無據，也影響到他們海上作業生存權益，實在讓人難以接受。

李啟維議員說，漁民隊員證等於其它一般證照，其它證照並沒如此做法，為何獨挑漁民下手，難怪一些漁民憤憤不平，政府如此做法完全不知民間疾苦，就好像他考了一張證照有備無患，不一定用得到，何況現在申請隊員證大排長龍，因為政府設下層層關卡，難怪有人合理懷疑，重新申請可以賺取報名費或上課等手續費。

李啟維議員說，台灣是海洋國家，出海本應是人民基本權利，漁船船員手冊，讓漁民可以出海作業，對漁民缺工生計不無小補，政府只因5年沒出海取消漁船船員手冊做法草率，也有違法消滅漁業打壓漁民之嫌，不得不慎！