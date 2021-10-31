大家一起來通報未結紮流浪狗　李啟維：早日解決流浪狗氾濫問題

▲台南市議員李啟維呼籲，台南市動保處應建立全民通報系統，才能有效儘速捕捉結紮，早日解決流浪狗氾濫問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2017年台灣開始實施零撲殺政策，政府、民間流浪狗收容單位早已飽和，台南市議員李啟維呼籲，台南市動保處應建立全民通報系統，才能有效儘速捕捉結紮，早日解決流浪狗氾濫問題。

李啟維議員表示，流浪狗的形成有它的歷史背景，大家對流浪狗造成的社會問題有所埋怨，甚至一些在第一線協助解決，無怨無悔付出的愛媽動保人士，反而成為代罪羔羊，不但有欠公允，也無助於問題的解決。

李啟維說，既然實施零撲殺，收容所又狗滿為患，最好配套就是有效率的結紮，政府若沒有通報機制，台南幅員遼闊民間有心人士也不知從何捕捉！

李啟維議員以自己為例，如果在路上看到未結紮生殖的流浪狗，都會通知相關單位處理，這是舉手之勞。30日他陪同台南市流浪動物愛護協會，前往四草大橋捕捉未結紮流浪狗，就很有效率捕捉5隻母狗，這幾天在其它地方更捕捉近百隻未結紮流浪狗，如果沒有一些愛心人士，甚至在台灣工作的外國人通報，這些流浪狗就會一直繁殖下去造成更多的問題。

李啟維議員說，看到台南市流浪動物愛護協會志工專業捕捉技術，敬業精神實在讓人感動，他呼籲解決流浪狗大家一起來通報！