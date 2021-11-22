直擊／好市多黑五首日！排隊破百人比去年多　頭香6:50到搶攻家電

▲好市多黑色購物節首日排隊人潮。（圖／記者蕭筠、林育綾攝）

記者林育綾、蕭筠／台北報導

好市多黑色購物節今（22）日開跑，《ETtoday新聞雲》直擊好市多內湖店，不到8點就有民眾出現，而8點半過後陸續湧現人潮，截至9點開店前破百人，人潮比往年稍多。其中頭香蔡先生表示自己6:50就到，目標鎖定家電優惠。

▲好市多黑色購物節首日排隊人潮。（圖／記者蕭筠、林育綾攝）

好市多黑色購物節11月22日起連7續天登場，開幕首日提早1小時在9點營業，不到8點就有民眾排隊，8點半後更陸續湧現人潮，針對防疫方面，門市人員也一一檢查民眾是否有落實實聯制登記。

《ETtoday新聞雲》也訪問現場消費者，其中頭香蔡先生表示自己6:50就到，目標鎖定家電優惠，更透露自己其實是第一次參加，沒想到莫名其妙就變頭香。而姜小姐表示，鎖定高單價洗衣、烘衣機，期望以4-5萬左右價格入手，另也想買床墊，期望價格1萬8、1萬4左右，如果沒有這麼便宜可能就不會買。

▲▼好市多黑色購物節首日排隊人潮。（圖／記者蕭筠、林育綾攝）

好市多今年「黑色購物節」長達7天時間，將從11月22日起至11月28日連7天登場，並維持「每卡限購1件」規定，期間每日下午5時左右皆會於APP公告精選優惠商品，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備。另，提醒黑色購物節活動期間，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時營業、周五至周日為上午8點開門。