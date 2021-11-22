打疫苗後死亡增4人　3例莫德納、1例BNT！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布疫苗接種後不良事件增112件，其中有4件死亡，3件是莫德納、1件BNT。

發言人莊人祥表示，11/19~11/21新增112件接種後不良事件，其中有49件是非嚴重不良事件，59件是其他疑似嚴重不良事件，另還有4件死亡。

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莊人祥說，4件死亡有3件莫德納、1件BNT，3件莫德納死亡年齡在60至80歲間，是接種疫苗後2至12天之間發生，另外新增1例BNT，年齡是66歲，在接種疫苗後9日發生。

另外，第15期提供BNT、莫德納第1、2劑及AZ第2劑，已接種第1劑AZ疫苗者第2劑可選擇BNT或莫德納。符合資格對象為11/18前已意願登記，也含混打。

BNT第1劑對象為12歲以上，2009/11/25(含)前出生，BNT第2劑是10/28(含)前已接種BNT第1劑18歲以上，2003/12/31(含)前出生者。莫德納第1劑是18歲以上民眾，2003/12/31(含)前出生，莫德納第2劑則是10/28(含)前已接種莫德納第1劑18歲以上，2003/12/31(含)前出生者。

而第2劑AZ或混打BNT/莫德納則是9/30(含)前已接種AZ第1劑18歲以上，2003/11/25(含)前出生。疫苗預約也採分流，BNT預約時間是1/23上午10時至11/24中午12時，AZ、莫德納是11/23下午2時至11/24中午12時，第15輪施打期間為11/25~12/1。