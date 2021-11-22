賴清德批反美豬雙標　馬英九酸：他不是醫生嗎？連這都不知道

▲馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

副總統賴清德21日表示，前總統馬英九過去開放美國牛肉進口也沒出現食安問題，現在卻說進口美豬會出事，根本是雙重標準。對此，馬英九22日回應，「他好像不知道什麼叫牛豬分離，兩個不一樣啊！」

馬英九22日出席中華民國核能學會舉辦的「用過核燃料處理論壇」，會前受訪時表示，台灣人吃豬肉是牛肉7倍，如果是內臟是34倍，2歲半以下的小牛代謝比較快，屠宰前1個月吃萊克多巴胺會代謝掉，「他怎麼連這都不知道呢？他不是醫生嗎？」