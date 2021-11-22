總統支持度領先賴清德「柯文哲是絆腳石？」　侯友宜：把市政做好

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

2024總統大選成為藍綠爭霸關鍵，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若副總統賴清德對決新北市長侯友宜，侯領先賴3.2%。對此，侯友宜今（22日）受訪時重申「現在最重要是把市政做好」。對於有媒體引述民調詢問柯文哲是否成為絆腳石？侯友宜強調，雙北市長共同解決人民安居樂業的相關問題，這才是兩市之福。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，2024總統選戰，藍綠若由侯友宜對決賴清德，侯友宜以支持度41.8%微幅領先賴清德的38.6%，但若加入民眾黨柯文哲，侯友宜的支持者將被柯文哲瓜分，變成賴清德以35.5%的支持度，稍稍領先侯友宜的30.3%。

侯友宜今上午接受媒體訪問，有媒體針對此份民調詢問，柯文哲是否成為絆腳石？他回應，現在擔任新北市長，市長最重要的工作是把市政做好，柯文哲是台北市市長，也有責任把台北市政做好。

侯友宜強點，至於雙北所有的共同議題，都可以共同合作，「台北好，新北就會好，新北好，台北才會好」，共同的生活圈共同面臨、解決人民最需要迫切安居樂業的相關問題，這才是兩市之福，所以柯文哲、侯友宜會攜手共創雙北好生活。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布2024總統選舉人選調查。（圖／民調中心）

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