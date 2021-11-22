婦長期氣喘　電腦斷層赫見「菜瓜布肺」...元凶竟是麵粉！

▲婦人氣喘就醫，副院長許人文檢查發現她的肺成菜瓜布肺，元凶竟是麵粉。（圖／長安醫院提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

67歲寧姓婦人因長期在工廠作業，幫炸雞塊裹上麵粉，結果引發反覆性氣喘，卻怎麼都找不到病因。後來到太平長安醫院就診，醫師經電腦斷層檢查及詳細問診，發現她氣喘元凶竟是麵粉，兩側肺「肺野」都出現「拼布狀」塊狀變化，導致過敏性肺泡炎，也是俗稱「菜瓜布肺」，經治療後症狀已明顯改善。醫師提醒，民眾乾咳、久喘如持續超過8周，應立刻就醫檢查。

長安醫院胸腔內科副院長許人文醫師表示，寧姓婦人到院就醫主訴會氣喘，經問診並做X光、電腦斷層檢查，發現她的胸部X光只看到些微浸潤與腫脹，電腦斷層則很清楚看到兩側肺野出現典型「拼布狀」塊狀變化。這些高低密度一塊塊的變化，代表兩側小支氣管受到外來粉塵刺激，造成過敏免疫反應，導致肺部持續發炎，嚴重的話甚至會造成肺纖維化（俗稱菜瓜布肺），死亡風險比癌症還高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許人文說，臨床上要發現這種疾病其實並不容易，經不斷詢問、抽絲剝繭後，發現反覆發作的氣喘其實跟工作有很大的關聯性。一問之下才知道，她的職業是在工廠裡幫炸雞塊裹上一層厚厚的麵粉，麵粉粉塵不斷地被吸進兩側的支氣管和肺部，造成了過敏性的肺泡炎也就是所謂的過敏性肺炎。

他表示，目前婦人在醫師指導下，已了解自我的疾病與工作環境的關係，因此在工作時會確實全程戴上密閉的口罩，做最妥善的肺部保護，症狀也持續改善中，不再反覆的氣喘發作。他也提醒，民眾如有超過持續8週以上的乾咳、久喘等症狀，建議前往胸腔內科進行檢查，避免延誤病情。

【更多新聞】

►3億交保後首現身！百億拿督莊周文：甘有公道？明明賭博說我洗錢



►台中「供五停二」後最大停水影響19.1萬戶 停水區域看這裡

►20歲女組仙人跳集團坑宅男逼簽500萬本票 正妹落網大家都驚了