高嘉瑜要政府為出國補打疫苗道歉　民進黨團：整段發言被刻意曲解

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，接種高端疫苗者若需出國，可再打2劑國際認證疫苗，民進黨立委高嘉瑜認為政府應該要道歉，卻傳出引來黨內立委群起炸鍋。對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，高嘉瑜認為整段發言被媒體刻意曲解，民進黨團支持她透過臉書做後續的澄清。

民進黨立法院黨團22日上午召開「公投綁大選，國民黨騙騙騙」暨輿情回應記者會，蔡適應受訪時表示，政府提供各式各樣的疫苗讓國人施打，主要就是要迅速建構國家安全的疫苗保護網，讓人民免於受到新冠肺炎的影響，這是最重要的一件事情。

蔡適應透露，高嘉瑜後來在黨團內部的聊天也提到，「她覺得整段的發言，被媒體刻意曲解，她某一句的空隙，造成不公平的現象」，也說會透過臉書做正面的回應跟澄清，民進黨團支持她後續的澄清說法。

蔡適應強調，民進黨團的立場就是認為，所有的疫苗只要通過台灣的緊急授權（EUA）認證，並且能夠保護國人安全，都是最重要的疫苗，至於是不是能夠出國，「在打疫苗的當下，我覺得那不是最重要的重點」。

蔡適應認為，重點是如何提升所有人民的安全保護力，這才是衛福部當時在推動國產疫苗時，最重要的一件事情。

因應美國等部分國家要求入境者須接種特定廠牌的新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心日前宣布，曾接種高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可再接種2劑國際認證廠牌疫苗，引發爭議。

高嘉瑜則在政論節目中表示，高端疫苗因沒有做完3期臨床試驗，拿不到國際認證，導致接種高端疫苗的民眾，若要出國得再多打2劑變成「四劑戰士」，造成不便，政府應該道歉。