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快訊／確定要辦！台北上海雙城論壇12月1日登場　採去年「視訊」模式

▲▼台北上海雙城論壇衛生醫療分論壇，台北市長柯文哲蒞臨致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲2020年在台北上海雙城論壇衛生醫療分論壇致詞。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

自2010年開始年年舉辦的台北上海雙城論壇，今年碰到新冠肺炎疫情延期；面對疫情趨緩，台北市長柯文哲日前透露，仍要於12月初舉辦。台北市政府22日證實，將於12月1日進行雙城論壇，並比照2020年型態，採視訊方式舉辦。

台北市政府22日表示，台北市與上海市為持續推展城市交流，雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦「2021台北上海城市論壇」，並考量現階段兩市各有檢疫管制，今年論壇比照去年型態，仍採視訊方式舉辦。

台北市政府提及，台北市與上海市在過去1年皆面對疫情爆發的嚴峻時期，也積極努力化危機為轉機，引領產業轉型升級、促進經濟復甦，以迎接未來的新常態，因此今年論壇以「新經濟、新發展」為主題，並就「後疫情時代產業數位轉型」、「無圍牆博物館與建築可閱讀」議題規劃2場主題演講。

北市府指出，雙方將透過視訊交流，相互分享在後疫情時代，如何持續推展產業數位轉型，重塑產業經濟的新模式，以及如何保存及整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，把整座城市打造成為博物館，並規劃簽署合作備忘錄，在動物園、國樂團及創新科技3個領域進行交流與合作。

最後，北市府強調，柯文哲對於兩岸城市交流一直秉持「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的原則與務實態度，認為兩岸應該對話交流、累積善意、促進互信；過去兩市透過雙城論壇的平台，彼此交流和相互學習，已有許多具體的成果，未來也期盼在此良好的基礎上，繼續推展交流與合作，共同增進兩岸人民的福祉。

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