曾滿街台人穿「極度乾燥」外套！關鍵1事件跌神壇：打擊很大

▲這幾款Superdry極度乾燥外套，你是否擁有呢？（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

這幾年天氣一變冷，常常可以看到滿街人手一件英國潮牌Superdry（極度乾燥），彷彿另類國民制服，但夯極一時的神級外套，現在似乎不再那麼受青睞。就有網友在PTT的Gossiping板上表示，「約莫五年前，Superdry突然大紅」，但越來越少看到有人穿，不禁問卦「Superdry在台灣是怎麼跌下神壇的？」

這位網友文中回憶道，極度乾燥大概是5年前突然大紅，大街小巷都可以看到一堆人在穿，但他就發現，近幾年卻很少看到有人穿這個英國潮牌外套了，忍不住好奇「為什麼Superdry在台灣會跌下神壇呢？」

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貼文引發不少人的共鳴，「幾年前真的是新竹整條街的人都穿超級乾，從年輕工程師到阿北阿嬤」、「原本主打的機能性，實用才是購買主因」、「路上也很多阿桑在穿」、「超乾現在在路上出現頻率也不低，幾年前太多人買了」、「衣服版型蠻挺的，也不太變形，可惜了。」

▲英國品牌Superdry。（圖／翻攝自官網）

有網友則點出幾個問題，「仿的太多」、「更早之前就紅，跟AF早期一樣，後來太多人穿，衣服品質也下降，撞衫加廉價感不如別穿」、「太多人穿就不潮了，不如一開始走平價形象」、「售價策略真的很智障，平常賣很貴，然後聖誕節黑五大跳水，結果大家一年只等這一次。」

至於最關鍵因素，大部分的人都認為是這1點，「之前就有版友分享過，爬山禦寒力不足，後來新聞報導大學生騎車上山差點凍死，這對形象打擊很大」、「衝武嶺被凍到需要警察救援後就變笑話了」、「衝武嶺一次把它打回原形」、「有大學生穿著上武嶺被凍僵後，就一路向下了！反而抬升北臉，真是有趣！」

還有網友紛紛點名現在更受歡迎的其他品牌，「現在被北臉取代了」、「反觀北臉經過不少山友實證機能性」、「one boy行銷屌打」、「現在是我大one boy的時代了」、「超乾跟北臉我都沒買過，穿了容易撞衫，要嘛直上始祖鳥、猛瑪象，不然就買一些比較冷門的品牌。」