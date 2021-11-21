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2高帥兒不結婚！　心急父開條件：數千萬豪宅過戶給先娶某的

▲兒子是必「剩」客！催婚父發重金促成家

▲家有適齡結婚兒女，多數父母期盼兒女找到幸福，快成家。（圖／示意圖／美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年底將屆、農曆年即將到來！眼見2名高帥兒子，遲遲未找到對象，心急的王先生21日「押著」分別為36、 34歲的兒子到中壢區美滿服務中心，希望社工人員幫兒子找到對象，王先生還當面告訴兒子，誰先娶老婆，就將板橋文化路的數千萬豪宅過戶，後娶的只能分到板橋江翠的舊家，希望「重金」催出兒子們早日結婚。

家住新北的王先生說：每到農曆年，期望孩子找到對象，趕快結婚，是這些年來，對於2名兒子的期盼，然他的2名兒子已經老大不小，自己堂弟已經當阿公，他的孩子卻不關心婚事，大兒子國立大學碩士，178公分，擔任高科技工程師；次子181公分，高考及格，擔任公職，兩個孩子像是齊天大「剩」或是必「剩」客，根本沒想要結婚！

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王先生告訴中壢區美滿服務中心，快幫兒子找個乖巧女孩，還當面告訴兒子，誰先娶老婆，就將板橋文化路的數千萬豪宅過戶，後娶的只能分到板橋江翠的舊家，希望「犒賞」早日結婚者。另外，2個兒子都是擔任教職的陳媽媽告訴中壢美滿服務中心，兒子任教的學校有許多外表不錯的女老師，兩個兒子卻異口同聲表示不希望找同行，35歲的大兒子希望結婚對象是乖巧懂事，33歲小兒子甚至表明不結婚也行。

陳媽媽擔心當老師的兒子若是不結婚，將來會不會變成「問題老師」，希望社工跟兒子溝通協商後，找到他們喜歡的人選，如果配對成功，除了謝媒禮外，先娶妻的兒子將給兩百萬結婚津貼，晚結婚的只有50萬。家住新竹，女兒在竹科上班的高媽媽帶著26歲女兒找對象，高媽媽當年不到20歲生下女兒，她擔心女兒年近30沒人要，希望社工員尋找身高超過175的男生，只要女兒嫁出去，她願意將新竹購買的透天厝當陪嫁品，希望女兒30歲前嫁出。

中壢區美滿服務中心表示，現在很多的父母，為了兒女的婚姻擔心，怕他們太晚結婚、遇錯人、光棍一輩子，尤其又是那些傳統家庭，認為兒子是一家命脈的延續，又會更擔心兒子這輩子單身、孤老無依，希望兒子能早點找個伴，讓香火能夠繼續延續下去，有些父母會強求子女，選擇它們看合意的伴侶，未料反造成不幸婚姻。

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