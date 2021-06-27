▲28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…竟和打疫苗有關。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

國內疫苗嚴重不足，施打採分級制，使疫苗打了沒，成為家庭話題！桃園一名81歲爺爺以28歲孫子，必須到中壢美滿服務中心找對象為由，做為「交換」打疫苗的條件；一對熱戀同居的男女，因還沒打疫苗被家人要求分居，以免疫期懷孕增加風險；另名護理師的家人則要她，疫期暫時在外居住，以保護未施打疫苗的家人安全！

中壢美滿服務中心27日表示，疫苗打了沒？何時輪到打疫苗，於嚴峻疫期成為國人關切話題。桃園一名81歲爺爺因憂心28歲孫子，遲未有對象，日前雖接獲高齡長者打疫苗通知，竟以孫子必須到中壢美滿服務中心找對象為由，他才要去打疫苗，孫子只好同意並陪阿公去打疫苗；另外，同居2個多月的一對熱戀男女，女方母親擔心兩人未打疫苗，萬一懷孕對孩子不好，強逼女兒回家住。

另名已打過疫苗的張姓護理師，媽媽卻要她住外面「醫護人員安心旅館」，因為全家人都未打疫苗，擔心護理師疫期的高風險工作，萬一波及全家人確診！中壢美滿服務中心表示，面對疫苗荒，以及嚴峻的疫情期間，不管是否接種到疫苗，一定要落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離，用餐避免分食、交談…等防疫措施，期全民防疫，讓疫期早日退散，恢復生活秩序。

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