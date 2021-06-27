　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…　竟和打疫苗有關

▲28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…竟和打疫苗有關。（圖／ET資料照）

▲28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…竟和打疫苗有關。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

國內疫苗嚴重不足，施打採分級制，使疫苗打了沒，成為家庭話題！桃園一名81歲爺爺以28歲孫子，必須到中壢美滿服務中心找對象為由，做為「交換」打疫苗的條件；一對熱戀同居的男女，因還沒打疫苗被家人要求分居，以免疫期懷孕增加風險；另名護理師的家人則要她，疫期暫時在外居住，以保護未施打疫苗的家人安全！

中壢美滿服務中心27日表示，疫苗打了沒？何時輪到打疫苗，於嚴峻疫期成為國人關切話題。桃園一名81歲爺爺因憂心28歲孫子，遲未有對象，日前雖接獲高齡長者打疫苗通知，竟以孫子必須到中壢美滿服務中心找對象為由，他才要去打疫苗，孫子只好同意並陪阿公去打疫苗；另外，同居2個多月的一對熱戀男女，女方母親擔心兩人未打疫苗，萬一懷孕對孩子不好，強逼女兒回家住。

另名已打過疫苗的張姓護理師，媽媽卻要她住外面「醫護人員安心旅館」，因為全家人都未打疫苗，擔心護理師疫期的高風險工作，萬一波及全家人確診！中壢美滿服務中心表示，面對疫苗荒，以及嚴峻的疫情期間，不管是否接種到疫苗，一定要落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離，用餐避免分食、交談…等防疫措施，期全民防疫，讓疫期早日退散，恢復生活秩序。

▶大同「星河銀電鍋」4190元→2980元　一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易

ET快訊
「有綠卡」不回美國打疫苗　阿Ben曝原因：我們選留在台灣
產線像「家庭代工」高端喊告　中天新聞反擊了
獨／警揪自己人酒駕！　「九條好漢」睡路中
快訊／王子「3年姐弟戀」驚傳終結！　IG告別女方祝福
路邊轎車飄惡臭　驚見「發脹男屍」嚇傻
她激推「只用清水洗澡」網吵翻！醫認證：是真的　只限3種人
載染Delta病毒祖孫回屏東　小黃司機「他們在這地點上廁所」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…　竟和打疫苗有關

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪　裸背女偕男友越封鎖線雨中擁抱自拍

快篩連揪「彰化法會傳播鍊」3確診者　南投衛生局考慮加開場次

台南市提供快篩試劑1萬份予基層診所使用　 加強篩檢疑似個案避免傳播鏈擴大

台南安南區家庭群聚案將擴大篩檢　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

同島一命台南企業獻愛心　感謝醫護人員抗疫

擔心造成防疫破口　台東取消年度國中小正式教師甄選

假補助真詐騙 ！紓困認清正當門路　網路推銷小心成為人頭帳戶

終於！桃園龍潭居民期盼逾10年　國3高原交流道29日通車

防疫在家不無聊！嘉義市圖書館免費書宅配　整箱帶回家看

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

一直唸！老公抱怨老婆冷氣沒關 老婆氣炸抬腳...他怕爆裝可愛

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…　竟和打疫苗有關

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪　裸背女偕男友越封鎖線雨中擁抱自拍

快篩連揪「彰化法會傳播鍊」3確診者　南投衛生局考慮加開場次

台南市提供快篩試劑1萬份予基層診所使用　 加強篩檢疑似個案避免傳播鏈擴大

台南安南區家庭群聚案將擴大篩檢　黃偉哲：與確診者足跡重疊者前往篩檢

同島一命台南企業獻愛心　感謝醫護人員抗疫

擔心造成防疫破口　台東取消年度國中小正式教師甄選

假補助真詐騙 ！紓困認清正當門路　網路推銷小心成為人頭帳戶

終於！桃園龍潭居民期盼逾10年　國3高原交流道29日通車

防疫在家不無聊！嘉義市圖書館免費書宅配　整箱帶回家看

快訊／2市民接觸疑似Delta感染者！採檢PCR　北市府晚間緊急回應

跑外送收到「四位數小費」！台北男開心公布明細　老鳥一看糗了

「明明有綠卡」不回美國打疫苗！　阿Ben曝原因：我們選留在台灣

謝金河：美股崩盤機率不高　檢驗專家的時刻到來！

產線像「家庭代工」高端喊告　中天新聞反擊：搞錯對象，應找CNN

獨／旗山警揪自己人酒駕！「九條好漢」睡路中　8個月前才喝花酒

不只是紅蘿蔔！「8種護眼食物」多吃，安心追劇去

王子邱勝翊、鄧麗欣「3年姐弟戀」終結！　IG告別祝福：新的旅程一切安好

彰化路邊轎車飄惡臭！民眾上前查看…驚見「發脹男屍」嚇傻

快訊／繼納達爾後　小威廉絲宣布：不參加東京奧運

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

地方熱門新聞

爆紅音樂劇讓「雲林虎尾興中里」怒

全台「大埔」太多　曾文水庫正名難度高

斷航14天物資上岸　蘭嶼1hr物資掃光

嘉義家庭爭吵父放火　消防救出4人

花蓮「重症阿嬤」想送醫療團隊這個

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪

28歲孫同意找對象　竟和打疫苗有關

台南安南區家庭群聚案將擴大篩檢

快篩連揪3確診者　南投考慮加場

婦遲到　台中男打到殘劑市府說話了

阿里山國家風景區暫停至7月12日

民俗療法險成防疫破口

紓困生活補貼有配偶新住民可請領

更多熱門

相關新聞

街友有造冊！睡路邊「打不到疫苗」網全哀號

街友有造冊！睡路邊「打不到疫苗」網全哀號

國內疫情爆發，街友因缺乏防疫資源，成為風險最高的一群，台北市長柯文哲也宣布，將會安排街友施打疫苗，就有網友笑問，「請問我明天睡公園來得及嗎？」北市府副發言人魏佑任就表示，街友本身就有列冊，不會因為在外夜宿一天裝扮街友，就會成為名單上的一員。對此，網友們大嘆，「早點說好嗎」。

媽苦求女兒「不准打疫苗」！她想偷打　網全支持

媽苦求女兒「不准打疫苗」！她想偷打　網全支持

醫示警：大規模打疫苗漏1關鍵點　「將進入下場戰役」

醫示警：大規模打疫苗漏1關鍵點　「將進入下場戰役」

「肥胖者」可優先打疫苗？陳時中：視疫情控制狀況決定

「肥胖者」可優先打疫苗？陳時中：視疫情控制狀況決定

打疫苗圍堵疫情「無醫學佐證」！醫喊：交給王必勝

打疫苗圍堵疫情「無醫學佐證」！醫喊：交給王必勝

關鍵字：

中壢美滿打疫苗

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！李亞萍崩潰

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

打工族1萬元生活補貼你能領到嗎？　這三種人不符資格

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

快訊／再增9死！今本土病例+88

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

祕魯祖孫染Delta！網抓包「時間軸有疑點」

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

Delta病毒症狀兩痛一水！專家曝判別辦法

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

一直唸！老公抱怨老婆冷氣沒關 老婆氣炸抬腳...他怕爆裝可愛

一直唸！老公抱怨老婆冷氣沒關 老婆氣炸抬腳...他怕爆裝可愛

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面