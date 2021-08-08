2個兒子不急卻急壞老爹！他願幫10女生付聯誼費　只求「快解封」

▲爸爸節仍是疫期，心急父母求「快解封」期兒女覓良緣。（圖／中壢美滿提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情降級並趨緩，一位心急為兒子找對象的爸爸，於今天爸爸節，向中壢美滿中心要求9日如中央解封後，「快安排未婚聯誼」活動；另名媽媽認為距年底不到4個月，期女兒快嫁出去，否則明年29歲不適合婚嫁，還有咖啡廳老闆願意提供免費場地，做為未婚男女聯誼活動，希望覓得未來媳婦，顯示為人父母處處用心！

中央流行疫情指揮中心宣布，自7月27日至8月9日調降防疫警戒為二級，隨著期限即將到來，不少家有未婚兒女、殷盼兒女們能早日有好歸宿的父母，要求中壢區美滿服務中心不要「偷懶」快開張，「安排未婚聯誼」活動。

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今年58歲，在鶯歌經營陶瓷的老闆告訴美滿中心，他在當學徒時就想交女友，好不容易「等到」25歲才結婚，生有分別29、27歲兒子，兩人老大不小，但似乎不急於交女友，讓他擔心將來兒子年紀大生不出孫子，所以在爸爸節前夕，他願意為10個女生每人代繳千元聯誼會報名費，幫兒子製造機會，希望明年父親節可以當阿公。

住在楊梅的陳媽媽說，女兒今年28歲，希望這幾個月，要快將女兒嫁出去，否則明年29歲不適合嫁人，那又要等一年？還有在桃園北區經營咖啡廳的陳姓老闆，兩個兒子均未婚，則表示願意免費提供咖啡廳，供中壢區美滿服務中心辦未婚聯誼，不諱言希望藉此為兩個兒子找對象。

中壢美滿中心指出，疫情造成許多人經濟、生活、人際關係甚至婚姻的困擾與不便，但不管幾級警戒，在未完成全面解封前仍須以防疫為主，至於婚姻，更是急不得，因為婚姻還是要有許多主客觀條件。

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