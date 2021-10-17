年收400萬女醫讓男生卻怯步　「高端配」希望幸福快來敲門

▲高收入女生也希望找到幸福。（圖／示意圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高收入男是擇偶加分條件，但高收入女則未必？4名年收入超過200萬的女子，向中壢美滿服務中心社工抱怨，家人或友人安排多次相親，男方一聽到女生的高收入竟怯步，表示高攀不起，讓她們姻緣難覓！中壢美滿服務中心希望較高收入的未婚男性，勇敢站出來，該中心願意搭起「高端配」，讓高收入女快找到幸福！

在教學醫院擔任主治醫師的女生在父母陪同下，告訴中壢區美滿服務中心，她在醫學院畢業後，進入教學醫院兼專案研究，工作忙碌辛苦，每年收入約400萬，當醫師不久，也有醫師追求，後來她的職位升遷，同時期的醫師收入沒她高，更遑論後來的學弟，收入比她更少。

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因專注於工作，無暇顧及終身大事，一轉身發現身邊的優質同行許多都結婚了，也有許多親友介紹，竟都因為收入太高讓對方怯步！3名國內第一志願畢業，分別經營事務所、個人工作室女生，年收入均在200萬上下，分別向中壢美滿抱怨，她們要求不多，只要男生有正當工作，業內收入及其他額外收入和他們相當即可。

中壢美滿服務中心表示，該中心會員中，除非年紀較大，30多歲的科技新貴150萬至200萬已經算是高收入，收入超過200萬元的並不多，有些男醫師收入雖高，但男醫師重視女生個性、外在優雅，並不一定要選擇高收入的女強人，所以她們的需求可能也需要調整。

中壢美滿說，女生高收入並不是錯誤，但選擇對象如果只顧及形而上的條件，可能會增加擇偶的困難度，事實上，婚姻當然要考慮伴侶的社經地位和教育水準相似嗎？但如果希望和另一半能夠相知相惜，就要找一個可以溝通、互相了解，有共同志趣，且願意一同成長和彼此分享的人，這樣才有可能攜手共度一生。