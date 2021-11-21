抓到了！高雄男「鬼畫符」500萬休旅大怪獸毀容　動機曝光　

記者吳奕靖／高雄報導

真的是吃飽太閒嗎？高雄市左營區一家中古車商停在店內一台被稱為「休旅大怪獸」的BMW車款，竟然被一名騎車經過的男子，拿類似攪拌混凝土的鐵棒，硬生生的刮花引擎蓋，雖然才幾下，不過光是重烤漆面就要花好幾萬，中古車商的老闆已調閱監視器向警方報案，目前這名男子已經被警方通知到案，他坦承一切，而犯案的動機僅是因為「心情不佳」。

▲高雄市這名男子疑似拿鐵棒刮花「休旅大怪獸」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面就還原當時情況，時間是在20日上午快接近10點鐘，一名男子騎機車經過大中路口時，停在中古車商的店門口，由於店面採開放式，所以門口沒有任何的遮蔽物，民眾可以隨意觀看車輛，不過這名男子不是看車，而是拿了一個類似像是攪拌混凝土的鐵棒，疑似對車輛比劃，結果就造成了引擎蓋的漆面多了兩處鬼畫符。

▲高雄市這名男子疑似拿鐵棒刮花「休旅大怪獸」，在引擎蓋上留上2處鬼畫符 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市這名男子疑似拿鐵棒刮花「休旅大怪獸」，在引擎蓋上留上2處鬼畫符 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

中古車行的老闆上班之後發現這個情況，立刻調閱監視器，找到這名男子的身影，隨後向轄區警方報案，因為他真的很想知道這名男子的動機是什麼？被損毀的車輛是BMW被稱為「休旅大怪獸」的車款，當初新車價要到近5百萬，而要修復這台引擎蓋，重新拷漆費用也要好幾萬塊。

警方20日接獲報案後，調閱監視器追訪這名男子的行蹤，確認身份之後並且通知他到案說明。該男子21日到派出所進行說明時坦承犯案，同時表示因為心情不佳才想要洩憤，只是這個「鬼畫符」作品，代價可能要好幾萬。

▲高雄市這名男子疑似拿鐵棒刮花「休旅大怪獸」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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