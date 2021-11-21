母單男玩交友軟體　遇姐姐「想摸腹肌」揪滾床單！網揭1疑點很怪

▲原PO想談戀愛，玩交友軟體找對象。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

現在許多人都靠交友軟體找姻緣，當然上面也不乏遊戲人間的男男女女，一名母胎單身的男網友表示，最近越來越想談戀愛，於是開始玩交友軟體，怎料卻遇到很多只想約砲的女生，而且每個女生都超主動，讓他很無奈，「我是想認真找對象啊！」對此，不少網友一看對話內容，提醒他「要小心」。

男網友在Dcard上發文，沒有與女生相處的經驗，也沒有戀愛經驗，最近想感受戀愛的酸甜滋味，於是開始玩交友軟體，上禮拜遇到一個大姐姐，聊得很愉快，但是對方似乎只想找炮友。

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他曬出兩人的對話紀錄，大姐姐問他有沒有腹肌「想摸摸看」，原PO則笑回「怎麼摸？」姐姐壞笑回應「我一個人住阿」，還附上小惡魔的表情符號。之後，他又遇到一個只想滾床單的女生，他感嘆表示，「我是想認真找對象啊，有沒有什麼方法過濾只是想玩的女生阿？」

▲原PO遇到超主動的姐姐。（圖／翻攝自Dcard）

對此，不少網友指出「女生在交友軟體大多都蠻被動的，這麼主動通常都不好說」，「別拍照片跟視頻給她，還有小心仙人跳」、「小心是仙人跳」、「本票記得帶就好」、「只能說，小心」、「台灣女生都很被動，主動的我都認為是詐騙」。還有過來人分享親身經歷，「真的要小心，我前任就是這樣，最後他被騙錢還被威脅，我請他去備案後就甩了他」。

也有網友指出，若要過濾只想玩的對象，可以從自介觀察，「女生可以在自介寫不約、不聊肉體話題，男生不要滑露乳溝、穿真理褲的，應該就能避開80%來約砲的吧」。也有人分享使用心得，「tinder只想玩&詐騙的人不少，柴犬或圓圈應該比較適合你，沒什麼遇過要約的」。