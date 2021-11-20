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面試被打槍「隔月收錄取通知」　網揭暗黑內幕：感覺偏屎

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO對於一個月後又接到當初面試公司的電話很困惑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者黃品臻／綜合報導

疫情當前找工作也變得更為困難，能有面試機會已是不易，因此多數人都會為了面試做足準備。不過近日有位女網友發文表示，前陣子去面試後很快就被打槍，結果一個月後卻收到「錄取通知」，讓她非常困惑，文章一出不少網友們紛紛揭露暗黑真相。

原PO在Dcard以「感謝函一個月後通知錄取…」為題發文，表示前陣子去面試時，早上面試完，下午就收到「感謝函」，沒想到一個月後竟接到面試公司的電話，打來詢問有沒有興趣去上班。

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原PO對此感到非常困惑，也很擔心是不是職缺有問題，「有人遇過這種狀況嗎？去上班的狀況好嗎？是不是屎缺啊？」

▲▼原PO在一個月後又接到當初面試公司的電話問有沒有興趣去工作。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在一個月後又接到當初面試公司的電話問有沒有興趣去工作。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出，網友們紛紛留言表示，「應該是本來錄取的人不做了，而你是備取，所以現在才會問你要不要去」、「如果妳覺得很喜歡的話可以去做看看，別人不適合的，說不定對妳來說很適合，去了才會知道」、「我還遇過面試完無消息，半年後已經找到其他工作，打來說要二次面試」。

不過也有不少網友點出黑暗真相，「就是屎缺無誤」、「我之前也是面試後一個月後接到電話，真的超屎，據說上一位也是跟我一樣做一天就閃人」、「應該找不到人吧」、「感覺就偏屎，也可以直接問對方怎麼又有這個缺，看對方怎麼解釋（雖然通常是聽聽就好不用太當真），但可以當做參考」。

事後原PO也更新文章表示，有寄信詢問原因，對方則回覆，因為先前的職缺人員不適任，公司主管希望能先詢問之前已經面試入選的原PO意願，才會在一個月後又與她聯絡。

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