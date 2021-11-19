想愛又怕受傷害！「戀愛恐慌星座TOP3」　冠軍驚呆網：明明顧家溫柔

▲交友軟體調查發現，想愛卻又怕受傷害的「戀愛恐慌症」，最容易在失戀6個月後出現。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張乃文／綜合報導

想愛卻又怕受傷害嗎？交友App《SweetRing》近日調查，單身超過半年的台人中，平均4成人自認患有「戀愛恐慌症」，對戀愛渴望，但同時又怕再度受傷。其中，以星座分析，第一名竟是顧家溫柔的「巨蟹座」，第三名則是因為個性被動，難以破除單身魔咒。

國際戀愛交友App《SweetRing》調查發現，想愛卻又怕受傷害的「戀愛恐慌症」，最容易在失戀6個月後出現。其中，4成台人自認單身超過半年後會陷入矛盾，處在開始享受單身的自由，同時又渴望有人陪伴愛相隨。另有7成台女更自認，年過32歲後就容易想太多，尤其最怕愛上「三觀不同」的對象，無法光靠衝動就進入新戀情。

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調查指出，半數台男則最擔心對象無法融入自己的生活圈，需要多相處考量評估對象和朋友、家人間的契合度，導致無法快速進入戀愛關係。

▲最容易出現戀愛恐慌症星座TOP3。（圖／SweetRing提供）

另外，依星座分析，最容易有「戀愛恐慌」症頭的第一名是巨蟹座，顧家又溫柔的他們，愛上了就會「梭哈」所有，但也害怕毫無保留的自己會再次受傷；第二名則是自尊心比較高的「處女座」，會築起超高的心牆不輕易「開門」，就怕自作多情被拒絕，只好一直用工作、嗜好等「精進自己」的理由拒絕承認自己的「渴愛」症頭。

第三名則是「天秤座」，內心敏感的天秤渴望被理解，又因為天生就被動個性難以破除單身魔咒，會裝作不在乎戀愛的樣子，導致身邊的人也認為天秤很「安於現狀」，現實卻是單身久了就更加恐懼發展親密關係。