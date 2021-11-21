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初見面就告白　電眼女「拿下口罩」1句話笑回！他臉綠下秒全濕

渣男示意圖,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO對女同事一見鍾情。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

雖然疫情趨緩，但全國仍處於二級警戒，出門在外必須戴上口罩，一名在運動中心上班的男網友表示，日前來了一個女新人，有著一雙超放電的雙眼，雖然戴著口罩，但他已經被迷倒了，帶新人熟悉環境講解工作內容後，直接用土味情話開撩，沒想到對方拿下口罩後，他瞬間愣住，尷尬到想找洞鑽進去。

男網友在Dcard上發文，最近運動中心有個新來的女救生員，綁著可愛的包包頭，加上迷人的電眼，讓他小鹿亂撞，雖然戴著口罩，「但我相信眼睛=真容，絕對不會錯」，帶對方熟悉工作環境後，女生問他為何會到這裡工。

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他決定衝一波告白，「我平時是在事務所當法務，近期生意還不錯不少婚姻糾紛的案件，可說是十拿九穩，差你一吻；宇宙很大，地球就是宇宙的一粒沙，我們人類連一粒沙都沒有，放下思想的包袱，你就從了我吧！當我的女友！」

▲妹子,學生,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲新來的女同事讓原PO超心動。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

下秒，女生直接拿下口罩，表示自己雖然單身，但今年已經38歲了，原PO整個人愣住，一句話都說不出來，「內心OS好你個美魔女」，旁邊的同事也調侃他「厲害唷，你不知道她是大姐姐嗎？」接著全場轟動，所有人將原PO扛到跳水台上往下扔，「各位同事們，還好你們把我架走，不然我還不知道怎麼收場，也慶幸女方沒有答應」，透露自己今年28歲，最多只能接受女友大自己2-3歲。

貼文一出，網友們笑他太衝動，「新人剛來你就跟人家告白，還這麼油膩，被拒絕是肯定的」、「難不成姐姐保養液用喝的嗎，還是你要去看一下眼科呢，不排除兩個可能性」、「姐姐的反應算很友善了，遇到妹妹你只會更被唾棄」、「這樣講話你不覺得尷尬嗎」、「你能自嗨成這樣也是不容易」。

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