吃水果代替主食　40歲女日喝3瓶「人間佳釀」腹痛送醫…送醫不治

▲女子腹痛暈倒，被送到中醫醫院急診。（圖／翻攝江蘇新聞微博，下同）



圖文／CTWANT

大家都知道想要身體健康，必須維持良好的飲食習慣，不過還是有人飲食嚴重失衡，甚至最終導致死亡。一名40歲女子日前腹痛、暈倒，送醫經過一天一夜搶救，還是沒能救回一命；醫生大嘆女子一年多以來不吃主食、改吃水果，而且每天還要喝二至三瓶紅酒，血糖高到儀器都測不出來，才會因急性胰腺炎而死。

綜合陸媒報導，江蘇省這名40歲的朱姓女子11月15日因腹痛而暈倒，被送到常州市武進中醫醫院急救；醫生替她做檢查時，發現她的心跳只剩30幾、沒有呼吸，且血糖高到儀器都無法測量，她同時還有急性胰腺炎，病況相當危急。雖然醫療人員努力搶救了她一天一夜，但最後還是無法挽回她的生命。

▲朱女被診斷出急性胰腺炎。



醫生向家屬詢問朱女的生活習慣，發現她的飲食嚴重失衡，「她每天要喝兩到三瓶的紅酒，然後不吃主食，而是以水果為主。」朱女這樣的飲食習慣已經維持了一年，醫生直言這是非常不合理的飲食習慣。醫生說：「長時間這樣子的話，胰腺是受不了的，重症胰腺炎會壞死。」

▲醫生表示朱女不吃主食，而是以水果為主。



據台北醫學大學附設醫院資料指出，引起急性胰腺炎最常見的原因是膽結石與飲酒，常見症狀為腹痛，且常連背後都在痛，病患通常為彎腰曲膝來減輕疼痛。避免急性胰腺炎一定要注意居家保健，避免過度飲酒和吃油膩的食物；膽結石的病人也應定期接受腹部超音波檢查。

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