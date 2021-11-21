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台鐵新城際列車EMU3000年底上路　明年5組投入春節運輸

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU3000預計今年底啟航。（圖／台鐵提供）

記者許維寧／台北報導

台鐵最新城際列車EMU3000預計於今年12月25日展開首航，並於12月29日起調整部分班表。EMU3000型12輛為1組，總共可以提供538席，較現役傾斜式列車太魯閣號、普悠瑪號8輛1組372席約可增加40%的運能。台鐵局表示，3000型列車將優先投入東部幹線，預計明年春節連續假期期間將有5組投入營運，原則上以服務東部幹線為主。

台鐵局預計引進50組共600輛EMU3000型列車，編組首度採用12輛固定編組，預計今年起至2024年間陸續完成交車，EMU3000型首輛列車已於今年7月抵台，目前已啟動環島路線整合測試，預計於12月25日展開首航，12月29日調整班表。

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台鐵局日前於立法院進行預算報告。台鐵EMU3000初期將優先投入東部地區運輸，滿足假日尖峰時段旅運需求，預計111年春節連續假期將有5組投入營運。

台鐵機務處處長陳詩本說，目前年底預計上軌的三組EMU3000列車正在進行測試，並由第三方獨立驗證與認證（IV&V）人員跟隨測試團隊，需達成60天動態測試，預計12月初可完成測試。12月中下旬左右預計第一組列車就可以取得認證，明年元旦起將有3組正式營運上路。

EMU3000型12輛為1組，座位總數為538席，相較現役傾斜式列車普悠瑪號、太魯閣號8輛1組座位數372席，約可增加40%運量。陳詩本說，待通過認證後才能開始販售3000型車票，屆時上路時一定都會是通過認證的列車。

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EMU3000城際列車台鐵

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