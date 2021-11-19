糗！EMU3000花蓮試車「卡在半路」　台鐵曝故障原因

▲台鐵EMU3000因不明原因卡在半路。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局購買EMU3000型城際列車，將於12月29日起上線，優先投入東部幹線，將替駛樹林—臺東間直達、半直達傾斜式列車計6列次，EMU3000目前已有3編組列車運抵台灣並進行環島路線測試中。不過有網友發現，試車中的EMU3000卡在花蓮建國路平交道前。台鐵局表示，經查是列車設備異常，目前正在檢修中。

台鐵局日前表示，EMU3000新城際列車已開始環島路線整合測試，測試路線包括由樹林調車場出發，經北迴線、花蓮、臺東、潮州、高雄、臺中等，再返回樹林調車場的順時針環島路線測試，以及由樹林調車場出發，經臺中、高雄、潮州、臺東及花蓮等，再返回樹林調車場的逆時針環島路線測試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過今日有網友在臉書社團花蓮同鄉會中發文表示，有一列正在測試中的EMU3000在路上停駛，卡關在建國路平交道前，不知道發生什麼異狀。對此，台鐵局表示，正在了解狀況中。

台鐵局表示，經查當時係在花蓮站慢速進站，司機員用電門控速至30km/h左右時，TCMS顯示軔機電子延遲控制裝置（BECU）異常，為求安全，已派救援機車將列車牽引回花蓮機務段，目前正由臺鐵局檢修人員與日籍技師，共同檢查本次異常原因。