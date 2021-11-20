PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！辭職推咖啡…5天募到26萬元

▲許茹茵當初被PTT認證是「正妹數學老師」。（圖／翻攝PTT）



記者鄒鎮宇／綜合報導

原任嘉義協同中學正妹數學老師許茹茵，因照片被PO在PTT而爆紅，今年毅然決然辭職，成立「里響咖啡」品牌並進行幕資，目標金額5萬元卻超標，現已成功募得26萬5000多元。

有網友2018年在PTT表特版(Beauty)，以「正妹數學老師」為標題，PO出許茹茵的多張照片，因精緻的五官搭配教師身份，讓不少網友都想重回學校讀書。對此，許茹茵當初也回應，她的本職是教師，希望大家可以把重點放在教學上，卻也因此事件而收穫一票粉絲。

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▲▼許茹茵辭職後將事業重心放在阿里山咖啡上。（圖／翻攝許茹茵IG）



許茹茵教書7年，於今年初辭去教職，決定投入自己喜愛的咖啡事業。她認為，家鄉嘉義阿里山咖啡近年來不斷在國際獲獎，但台灣人卻都不知道，加上許多小莊園、小農都缺乏銷售管道，因此她決定擔任咖啡農、消費者間的平台。

許茹茵與卓武山咖啡農場、鄒築園及他扶芽有機農場合作，創立「里響咖啡」，為未接觸過阿里山咖啡的消費者帶來不踩雷體驗，並於15日在幕資平台上架，本來目標5萬元，卻在10小時內募得15萬元，截至20日晚間已成功募得26萬5800多元。

▼許茹茵與咖啡農合作的幕資，短短5天募得26萬元。（圖／翻攝里響咖啡YouTube）



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