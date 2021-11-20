台南安平暖心所長　幫毛小孩「酷羅」回家

▲台南市警四分局華平派出所所長施少迪，帶黑色毛孩柴犬「酷羅」到寵物醫院掃晶片，循線通知飼主平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局華平派出所所長施少迪，11月18日於市議會周遭巡邏時，在議會大門口，發現一隻黑色毛孩柴犬「酷羅」，巴巴的望著人，施所長執勤迄今從見過該毛孩，且其毛色漂亮繫有頸圈，喜歡親近人，不怕生又不亂叫，研判應係附近民眾飼養走失，施所長帶著毛孩到寵物醫院掃晶片，循線通知飼主平安領回。

施少迪所長經驗老道，隨即以網路地圖搜尋附近的寵物醫院，試想能否透過寵物晶片掃瞄來找到失主，順利找到750公尺外府前路上的寵物醫院，施所長立即呼喚毛小孩上車，毛孩也很有靈性的知道警察叔叔要帶牠回家，立馬跳上機車並乖乖坐好，施所長深怕毛小孩調皮跳車造成意外，一手勾著毛小孩項圈小心翼翼的騎車，就這樣踏上「尋家之旅」。

一會兒終於安全抵達寵物醫院，經掃晶片竟發現該毛小孩名叫「酷羅」，恰好牠亦是在該家寵物醫院植入晶片，院方立即聯繫登記之主人，主人趕到醫院看到走失的「酷羅」，立即抱入懷中，心中滿是感謝警方的熱心協助，而「酷羅」在主人懷中就像小孩做錯事一樣，又撒嬌又委屈的惹人憐愛。

施少迪所長表示，自己家裡也有飼養流浪犬，深深了解在常人眼中的犬隻，但對飼主來說如同是家人般，毛小孩走失，飼主必定是心急如焚，心想只是舉手之勞協助尋回飼主愛犬而己。



第四分局分局長甘炎民表示，施所長執行勤務落實，且積極為民服務，協助民眾尋回愛犬，工作態度勤奮積極，勘為同仁表率。在此籲請民眾於飼養寵物時，請毛爸毛媽，要負起責任，為牠們辦理寵物登記、植入晶片，以避免毛小孩走失，一起打造寵物友善環境。