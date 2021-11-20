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社會 社會焦點 保障人權

議員互槓！男被女同事罵「臭俗辣+黑道」　因為這個原因判無罪

▲▼趙昆原怒告邱莉莉公然侮辱。（圖／合成圖／資料照）

▲民進黨市議員邱莉莉表示，和無黨籍市議員趙昆原2人因故結下樑子。（圖／記者林悅翻攝）

記者林冠吟／台南報導

台南市民進黨市議員邱莉莉因故和綽號「黑雞」的無黨籍市議員趙昆原因故結怨，2018年趙昆原不滿邱莉莉在臉書發表「投給雞=投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」、「您的選票支持無黨等於支持黑幫」、「我被恐嚇過，雞是黑道」等語，讓趙昆原怒告邱莉莉公然侮辱。不過台南地院審理後，判邱莉莉無罪。

台南市民進黨籍市議員邱莉莉和綽號「黑雞」的無黨籍市議員趙昆原，2人本為同事關係，不過2018年間，邱莉莉在服務處調解其舅舅和他人的土地通黑糾紛時，對方竟表示「黑雞叫我來找你們，黑雞說可以」，邱莉莉一氣之下怒回「黑雞是什麼俗辣痞」。

事後黑雞輾轉得知，打電話質疑邱莉莉為何罵他是「臭俗辣」，邱莉莉怒火未消，回嗆黑雞「你不是臭俗辣嗎？」，2人因而結下樑子；儘管邱莉莉事後在議會大廳向黑雞道歉，但不被黑雞所接受，黑雞認為邱莉莉對他大聲責罵羞辱。2018年台南市長選舉前，邱莉莉代表市長候選人黃偉哲出席政見發表會發表政見，卻被黑雞當場詢問「聽說今天代表市長候選人來的人是未來議長候選人，我現在就要問議長候選人房屋稅是怎麼解釋？」，造成2人恩怨加深，結下的樑不但未解還越來越大。

2018年11月，邱莉莉在臉書上發表「投給雞=投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」、「您的選票支持無黨等於支持黑幫」、「我被恐嚇過，雞是黑道」，讓黑雞看到後大為憤怒，怒對邱莉莉提起公然侮辱。

邱莉莉應訊時想檢察官強調，她在臉書上所發表的相關言論，都是基於她在服務處的經驗與個人感受，而邱的律師也幫其辯護，認為邱莉莉的言論為憲法釋字509號解釋範圍，是就公共利益或重要事件作個人評論或意見陳述，並非是要妨害名譽。

台南地院審理後指出，邱莉莉雖然在臉書貼文指出黑雞是「投給雞=投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」、「您的選票支持無黨等於支持黑幫」、「我被恐嚇過，雞是黑道」，不過法官認為，從邱莉莉的言論觀察，可以看出邱莉莉是因為處理舅舅和他人的用地糾紛之經驗所為，並非有意攻擊黑雞的人格，因此難認邱莉莉的言論逾越合理評論之範圍，判黑雞敗訴，邱莉莉無罪，全案仍可上訴。

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