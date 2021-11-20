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弘揚孝道三部曲　台南市府城防癌抗癌健康協會倡孝道顧健康

▲台南市府城防癌抗癌健康協會20日，在安南區梅花里活動中心辦理「弘揚孝道三部曲－共享天倫樂活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市府城防癌抗癌健康協會20日，在安南區梅花里活動中心辦理「弘揚孝道三部曲－共享天倫樂活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市府城防癌抗癌健康協會20日，在安南區梅花里活動中心辦理「弘揚孝道三部曲－共享天倫樂活動」，透過為長輩洗腳、奉茶和按摩等孝親動作表達感謝，也弘揚倫理孝道精神」，吸引眾多家庭報名參加。

▲台南市府城防癌抗癌健康協會20日，在安南區梅花里活動中心辦理「弘揚孝道三部曲－共享天倫樂活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參加活動有祖孫檔，也有年輕家庭組合，更也有夫妻檔報名參加；台南市安南區長葉誌明、台南市議長郭信良、台南市議員黃麗招、安南區梅花里長蔡和豐等多人一同出席此溫馨活動。

台南市府城防癌抗癌健康協會甫自2015年9月成立迄今，致力推動全民防癌抗癌觀念不遺餘力，努力促進社會關懷及提升健康生活品質。協會理事長蕭登波表示，秉持推動真愛大健康的理念，防癌抗癌最重要的就是人要保持永遠開心，有和樂的家庭才會讓人心情愉快，所以辦理此活動，主要是提倡孝道，並促進家庭和諧快樂，如此整個家庭的人才會遠離疾病並獲得健康。

▲台南市府城防癌抗癌健康協會20日，在安南區梅花里活動中心辦理「弘揚孝道三部曲－共享天倫樂活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市府城防癌抗癌健康協會舉辦弘揚孝道三部曲迄今邁入第4屆，今年原訂於5月辦理，但受新冠肺炎疫情影響而延後至20日舉辦；協會理事長蕭登波表示，三部曲分別為「清淨手足報親恩」、「虔誠感恩之心」及「承歡膝下天倫樂」，盼藉此增進彼此情感交流，活動中也會融合防癌抗癌的保健及照護觀念，藉舉辦此弘揚孝道活動，讓彼此能凝聚家庭、相互關懷，也拉進家人間的距離，營造出祥和溫馨社會。

安南區長葉誌明指出，台南市府城防癌抗癌健康協會，推廣正向積極的孝親活動，透過子女晚輩為父母長輩沐足、奉茶及按摩等實際行動，來回報長輩的養育恩情，讓台灣社會更顯溫馨，這是個非常有意義的活動。

▲台南市府城防癌抗癌健康協會20日，在安南區梅花里活動中心辦理「弘揚孝道三部曲－共享天倫樂活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次活動除了溫馨為長輩沐足等主題活動外，主辦單位也精心安排在地表演團體蒞臨演出，更邀請台南市推拿與民俗調理保健養生協會理事長郭慶洋免費教導按摩技巧，一同聆聽著旅法豎琴家洪綺鎂老師及大提琴家林秉陞先生的優美演奏，並藉由觀賞古都木偶劇團表演，與家人共享這美好溫馨的時刻，活動會場亦有南良集團大健康產業的廠商設攤共襄盛舉，以響應並宣揚防癌抗癌之保健觀念，一同在這感恩氣氛中共享天倫樂。

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