E奶正妹遭「襲胸＋甩巴掌」！老公前來救援　反被6酒客圍毆

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一名擁有E級雪乳與修長美腿的傳播妹，19日凌晨4點多因不滿酒客襲胸，一把將人推開，酒客惱羞成怒摑巴掌，傳播妹聯繫老公、經紀人哭訴，老公到場問，「誰打我老婆！」現場6名酒客火大對空鳴槍並將其圍毆成傷，警方獲報到場將眾人逮捕，並通知另2人說明。

▲戴女（紅圈處）陪酒遭襲胸，老公到場救援反遭6酒客圍毆。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，6名動手的男子原本在茶行品茶，後來喝起酒來，並以每小時4千元的代價找來25歲戴姓女子幫忙倒酒並炒氣氛。4小時後，一名吳姓酒客伸出鹹豬手掐揉雪乳，戴女嚇了一跳將其推開，吳男火大說，「都給妳1萬6千元了不行摸一下喔！？」怒賞戴女一巴掌。

經紀人、老公接到戴女的電話哭訴，2人立即驅車到現場，老公質問眾酒客，「誰打我老婆的！？」原本已經準備要離開的吳男聽了火大嗆，「怎樣？」接著拿出道具槍對空擊發，其餘酒客一擁而上圍毆戴女的老公。

▲戴女身採姣好，巨乳＋美腿讓微醺的酒客按耐不住。（圖／記者陳雕文翻攝）

經紀人見狀趕緊跑回轎車並駛離，而戴女的老公寡不敵眾落荒而逃，最後剩尷尬到不行的戴女在現場跟酒客們大眼瞪小眼。

警方獲報後將動手的酒客們逮捕，吳男聲稱，花1萬6找戴女坐檯，打了一八爪後又給了她6千元壓驚，沒想到離開前又看到戴女的老公跑來；至於道具槍的來源，吳男支支吾吾推說是過世的胞兄寄放，警訊後將戴女、吳男等7人依妨害秩序罪嫌移送偵辦。