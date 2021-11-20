範圍遠超出台海　CNN曝各國「悄悄軍事化」恐將亞洲變成火藥桶

▲海峽兩岸關係漸趨緊張，最近成為全球極為關注的焦點。（合併圖／新華社、記者李毓康攝）

記者張寧倢／編譯

美國有線電視新聞網（CNN）19日刊出以「安靜的軍事化可能會把亞洲變成火藥桶」為題的長文報導，提到近月以來全球話題集中在台灣與中國的緊張關係，然而，威脅早已遠遠超出了台灣海峽的範疇，亞洲地區各國都在悄悄進行軍備競賽，但專家警告，任何誤判都可能導致因邊境爭端而積怨已久的區域發生衝突。

報導指出，在東亞地區，日本與南韓正在迅速實現軍事現代化，以應對來自中國與北韓的威脅。南韓上月試射一枚新導彈後，北韓隨即警告這是不計後果的野心。同時，喜馬拉雅山的中印邊境衝突後，印度增加了軍事投資，卻有可能因此加劇和巴基斯坦的對立。另外，南海領土主張存在爭議的國家，在中國積極行動之下，可能難以維持穩定外交現狀。

▲中國加速推動軍事現代化，目標於2027年具備在印太地區與美軍對抗的實力。（圖／翻攝新華網）

中國軍事崛起

澳洲戰略政策研究所資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）表示，亞洲陷入了「保衛上的進退兩難」，各國不斷加強軍事力量以應對鄰國軍力增長的地緣政治螺旋，「一場強權戰爭的可能性正在增加。」報導提及了中國在國家主席習近平的領導下，軍隊迅速擴張，現在擁有世界規模最大的海軍，先進的隱形戰鬥機與核武庫，而軍事現代化才剛起步，軍事預算也年年增長。

此外，中國的態度也令人不安，習近平藉著氣勢凌人的姿態與外交以警告鄰國，中國願用武力確保其領土主張。自二戰以來，美國一直是東亞和平與穩定的保證，特別是透過它與日本、南韓、菲律賓的緊密聯盟，但前總統川普的「美國優先」路線削弱了人們對華府參與亞太事務的信任。史丹佛大學南亞研究學者塔拉伯爾（Arzan Tarapore）擔憂，如今亞太國家都會標上一項注記，美國的保證無法不受其國內不穩定或戰略瘋狂的影響。

▲日本與南韓在軍事安全方面皆與美國結盟，但雙邊關係卻如履薄冰。（圖／達志影像）

日韓也有隱憂

日本與南韓是中國周邊軍事化速度最快的國家，日本透過美國獲准或購買F-35戰機，以及運輸戰機的改裝航母，同時尋求增加高科技潛艇、驅逐艦與引型戰鬥機。南韓9月宣布成功試射潛射彈道飛彈（SLBM），也計畫於2033年部署第一艘航母。然而，儘管日韓兩國都是美國長期安全盟友，但其雙邊關係有時會因為歷史恩怨與領土爭端而受損，雙方可能都不希望對方在軍事上領先太多。

▲澳洲9月宣布與美國和英國組成新的軍事安全合作夥伴關係「AUKUS」。圖由左至右依序為美國總統拜登、英國首相強生、澳洲總理莫里森。（圖／路透）

緩慢的軍備競賽

澳洲、美國、英國9月在印太地區成立新的軍事安全聯盟AUKUS，澳洲可能藉此發展核動力潛艦，而這將允許澳洲將觸角延伸到南海，同時也鞏固了英美在區域的立足點，這一決定表明澳洲選擇了美國而非中國，也改變了亞太地區的力量平衡，讓正在試圖努力與北京保持友好關係，同時維護自身利益的東南亞各國感到不安。

戴維斯表示，包括越南、馬來西亞、菲律賓與印尼在內的東盟國家雖然傳統立場是傾向於維持現狀、保持不結盟以避免衝突，但北京在南海的任何進一步挑釁行為都可能促使各國採取更加軍國主義的立場，「如果中國宣布在南海劃設防空識別區、開始建造更多人工島或佔領更多領土，即可能促成東盟國家邁出這一步。」

▲中印邊界的印度士兵全副武裝。（圖／路透）

南亞的軍事威脅

大多數專家認為，除台海之外，亞洲最危險的軍事對峙就是中國與印度的邊境。去年6月雙方在拉達克衝突中戰死數十名士兵，此後，多份未經證實的報導顯示，北京與德里都向邊境加派了軍隊。據斯德哥爾摩國際和平研究所數據，印度的軍事預算約720億美元列全球第三，擁有300多萬人的軍隊，也在推動軍事現代化。

塔拉伯爾說，印度增強軍力的任何額外舉動都會被鄰國巴基斯坦視為不利，這兩個擁核大國幾十年來一直處於不穩定的和平狀態，陸路邊界尚存在多個爭議，而印度不太可能增強軍力卻不引起巴基斯坦擔憂，「德里當局知道，如果缺乏重大的政治交易，其軍事現代化的實現將不會以任何有意義的形式安撫巴基斯坦，所以印度可能反而會採取必要措施來應對緊迫的軍事威脅。」

▲習近平與拜登本周剛結束雙邊視訊峰會，話題聚焦於爭議的台灣問題。（圖／路透）

亞太安全的前景？

中國沒有停止擴軍的跡象，北京將部分原因歸咎於美國，而近年來美軍在亞太地區的存在不斷增加，包含頻繁在中國控制的南海島嶼附近展開航行自由行動，並通過台灣海峽，這讓中國外交部經常指責華府對亞太地區的軍事化須負有責任。亞洲地區的軍事化沒有結束的跡象，多數專家更認為可能會更加速，並增加誤判與衝突的機會。

澳洲葛瑞菲斯大學（Griffith University）亞洲研究所訪問學者萊頓（However Layton）表示，亞洲區域強權的戰爭風險在未來10年內將上升，但中國與其亞洲競爭對手，擴及與美國之間的經貿互相依存關係可能有助於阻止軍事行動，問題在於，這樣的經濟體系是否強大到足以避免衝突。戴維斯認為，亞洲的軍備競賽將使區域更危險，但各國沒有太多選擇，因為無論如何反應，甚至不作回應，中國政府的侵略性行為與軍事現代化將繼續進行。

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