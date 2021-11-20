危險期不戴套「就滑進去了」　他一聽女友懷孕嗆：你不是也很爽？

▲原PO懷孕後，男友反應讓她心寒。（示意圖／取自xframe）

記者曾筠淇／綜合報導

男女交往難免會有「肌膚之親」，就有一名女網友發文表示，日前她與男友都喝醉了，雖有告誡對方自己正在危險期，但發生關係時，對方仍不戴套，導致她懷孕。事後，原PO不但遭嗆「你不是也很爽？」且還被逼「夾娃娃」，讓她超心寒。

原PO在「匿名公社」上貼文，提到她日前發現自己懷孕，怎料告訴男友時，對方卻逼她去「夾娃娃」。原PO表示，兩人發生關係當天，她明明告誡男友自己正在危險期，但對方偏偏不戴套，現在懷孕了就要她拿掉，真的很沒擔當。

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然而，男友卻反嗆原PO「你不是跟我一樣都喝醉了？我哪知道你是不是唬爛我的？」當時氣氛好，「就滑進去了」，這也不能怪他，「你不是也很爽？現在變成都我的錯？」

▲原PO明明說了自己在危險期，男友仍不戴套。（示意圖／取自xframe）

原PO聽完這席渣男言論後，當場轉身走人，她錯就錯在自己不會看人，「把渣男當男神」。看到男友不負責任的態度，她也坦言自己不會把小孩生下來，畢竟小孩有這種爸爸真的很可憐，「我一點也不想要他的種。」

貼文曝光後，大票網友也替原PO打抱不平，紛紛直呼「拿掉對你是好的」、「分手吧，千錯萬錯都別人的錯是？這種爛咖沒擔當是能當好父親角色嗎」、「果然很渣」、「看清了也好，注意身體啊！保重」、「好爛的人喔！替你感到生氣」、「拿掉、分手，就是正確的選擇了」。