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夫妻雙眼皮...寶寶卻「丹鳳眼」！真相曝人夫臉綠：誰的種

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小孩3個月大時，人夫才知道孩子不是他的。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

結婚多年好不容易有了小孩，結果竟然「是別人的」！一位人夫表示，和妻子結婚6年終於有了第一胎，全家人都非常高興，沒想到在寶寶3個月大時，老婆告訴他「孩子是同事的」，讓他非常震驚，男子也發現女兒和老婆的同事都有一雙丹鳳眼，讓他至今無法釋懷。

一名人夫在「匿名公社」發文指出，他和擔任老師的老婆結婚6年，好不容易有了第一個孩子，全家人都很興奮，從懷孕就對老婆呵護備至，就連月子中心也選最好最貴的，沒想到妻子在寶寶滿3個月時，突然坦白告訴他，「孩子不是你的，是同事的」，讓原PO相當震驚受傷，「身為師長居然會違背道德幹出這種事」。

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▲▼丈夫PO文，妻子和同事一夜情生下丹鳳眼孩子。（圖／截取自匿名公社）

▲原PO對老婆出軌很介意，卻無法討厭這個不是親生的小孩。（圖／截取自匿名公社）

妻子哭著解釋「那是酒後發生的，我保證只有那一次，之後都跟那位同事保持距離，沒再來往了」，但原PO還是無法相信，「每天都相處在同個校園同個辦公室，妳居然還要我相信妳們沒有來往？」妻子原本也以為小孩是他的，直到看見一雙丹鳳眼，才知道闖禍了，因為全家人包括她自己都是雙眼皮。

原PO更表示，從知道這件事到現在已經2天，仍然不敢置信，也不知道怎麼和長輩說，「我現在還是會每天一早抱抱孩子幫她泡牛奶，我很疼愛這個孩子，一想到有可能要跟孩子分開，我就痛到不行，我內心對老婆的出軌很介意，但我無法討厭這個孩子」，但內心還是介意妻子的出軌。妻子也曾表示，如果想離婚，會同意然後帶走孩子，但原PO當場就拒絕了，「這是我的孩子，至少我內心是這樣認定的，只是我需要時間，現在我仍然無法面對太太，但等過些日子應該會好吧？我應該會好吧？」

網友看完紛紛送上安慰及鼓勵，「往後的日子是一種煎熬，加油」、「你是個好丈夫也是個好爸爸，加油」；也有不少人勸他離婚，「離了吧，會有心理障礙的」、「現在不離，以後還是得離」、「不能容忍就放過，不然以後傷害的是孩子」。

也有網友建議驗DNA，原PO則表示「我已經看過那位男同事的照片了，跟我女兒十分的像，所以應該不用驗了，但還是謝謝你們」。

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