拜登健檢結果出爐　「走路僵硬」原因首曝光！醫再爆：大腸長息肉

▲拜登19日接受全身健康檢查。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



美國總統拜登20日即將迎來79歲生日，而他19日也接受了例行性的健康檢查，並且為了進行無痛大腸鏡，暫時將總統職權轉交給副總統賀錦麗，讓她成為美國首位執掌總統職權的女性。而健檢報告出爐後，主治醫師也首度曝光了拜登近期走路僵硬的原因。



根據《法新社》報導，美國總統每年都會前往華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）進行例行性健康檢查，而拜登也在19日前往華特里德國家軍事醫學中心，隨後返回白宮。由於拜登在此次檢查中，需要透過麻醉進行大腸鏡檢查，因此也按照規定將總統職權移交給副總統。



儘管時長僅1小時25分，但是賀錦麗仍然成為美國歷史上首位執掌總統職權的女性。對此，白宮秘書莎琪（Jen Psaki）表示，「今天對全國的女性和女孩而言，是歷史的一頁。」

▲拜登大腸出現一塊3毫米息肉。（圖／達志影像／美聯社）



拜登的主治醫師歐康納（Kevin O'Connor）稍早也公布了拜登的健檢概要。拜登近期經常被媒體捕捉到走路僵硬的畫面，步伐也不流暢。歐康納在報告中提到，拜登患有脊椎關節炎並引起周邊神經病變，導致雙腳的感覺變遲鈍，疑似就是步伐僵硬的主因。不過事實上，拜登先前也曾因與愛犬玩耍跌倒，導致腳踝骨裂。



此外，拜登最近清喉嚨與咳嗽的頻率越來越高，先前白宮秘書一再強調只是過敏，不過歐康納研判是胃食道逆流所致。



根據《路透社》報導，拜登接受大腸鏡檢查後，發現內部有一塊3毫米的息肉，當時也直接幫他切除。歐康納在報告中寫道，「總統仍然是一位健康有活力的78歲男性，可以履行總統職責，包含擔任行政首長、國家元首以及三軍統帥。」企圖藉此替拜登粉碎健康有疑慮的傳聞。

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