　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌參加鳳山公投說明會遭抗議　許智傑譴責不理性鬧場行為

▲▼蘇偉碩抗議蘇貞昌 鳳山公投說明會。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

▲反萊豬人士向蘇貞昌要求辯論公投議題。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰1218公投，民進黨啟動「四個不同意，台灣更有力」全台說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁連續兩天在高雄參加公投說明會，然而，20日上午舉行的鳳山說明會卻遭反萊豬醫師蘇偉碩、反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠鬧場，對此，民進黨立委許智傑透過聲明痛批，嚴厲譴責不理性鬧場行為，公投是展現民主的價值，對於這種侵門踏戶、惡意鬧吵、製造衝突的行為，給予最嚴厲的譴責。

李建誠、蘇偉碩等人今天上午前往民進黨鳳山區公投說明會，在蘇貞昌登台致詞時，突然舉起「No Toxic Pork」反毒豬毛巾，高喊「台灣人不吃毒豬肉」口號，並向蘇貞昌要求公開辯論，後遭維安人員壓制出場。

李建誠後透過新聞稿表示，蘇貞昌說政府有義務向人民說明政策，請蘇揆不要躲在警察的保護後面閃躲，大方接受民團的挑戰，讓公民投票得到充分正確資訊的揭露與辯論，不要花費人民血汗的納稅錢進行錯誤不實的護航毒豬宣傳。

許智傑則批評，嚴厲譴責不理性鬧場行為，公投是展現民主的價值，對於這種侵門踏戶、惡意鬧吵、製造衝突的行為，給予最嚴厲的譴責。

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
混打免預約！醫院診所掛號就能打　上路時間曝
一口毒液可殺20人！3隻眼鏡王蛇「纏繞」罕見畫面曝
快訊／三鶯線工程「爆模」倒塌！3工人搶救不治
只差0.5K登頂雪山！國小師生「因這原因」撤　網推爆
增4境外「3人突破性感染」　疫苗品牌曝
快訊／捷運三鶯線「爆模」倒塌！受困5人救出　3命危搶救中
新冠「零號病人」身分曝光！　起源是活體動物
第15輪混打「6類人」符資格！　11／23起預約
快訊／捷運三鶯線崩塌埋5人　工程局曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

彭文正誹謗蔡英文拒出庭被通緝　邱毅：司法迫害人權！

逾350萬劑高端打不完銷毀　洪孟楷批：31億元納稅錢這樣糟蹋？

趙少康提三點「證明萊劑不是好東西」　籲出門投下四個同意公投票

快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌5人送醫　捷運局證實：模板支撐塌陷

黃瀞瑩突然被拔官　柯文哲：選區議員反彈「有批評還是要處理」

蘇貞昌參加鳳山公投說明會遭抗議　許智傑譴責不理性鬧場行為

高端打不完恐報銷　柯文哲酸：拿去買BNT或AZ早就解決問題

北市錯打疫苗事件連環爆　柯文哲：打錯很常見

高嘉瑜獻唱《玻璃心》　全程未破音「進步神速」觀眾神情複雜

被控為節稅與妻子三結兩離　顏寬恒否認親曝是這原因

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

王瞳曾提：要不要先分開...艾成「想過放手」　「做人順其自然」曝房事超合：頻繁就是福！

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

彭文正誹謗蔡英文拒出庭被通緝　邱毅：司法迫害人權！

逾350萬劑高端打不完銷毀　洪孟楷批：31億元納稅錢這樣糟蹋？

趙少康提三點「證明萊劑不是好東西」　籲出門投下四個同意公投票

快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌5人送醫　捷運局證實：模板支撐塌陷

黃瀞瑩突然被拔官　柯文哲：選區議員反彈「有批評還是要處理」

蘇貞昌參加鳳山公投說明會遭抗議　許智傑譴責不理性鬧場行為

高端打不完恐報銷　柯文哲酸：拿去買BNT或AZ早就解決問題

北市錯打疫苗事件連環爆　柯文哲：打錯很常見

高嘉瑜獻唱《玻璃心》　全程未破音「進步神速」觀眾神情複雜

被控為節稅與妻子三結兩離　顏寬恒否認親曝是這原因

混打免預約！到醫院診所掛號就能打　指揮中心曝上路時間點

台灣首屆美食評鑑出爐　晶華軒、頤宮主廚傳承正宗好味道

彭文正誹謗蔡英文拒出庭被通緝　邱毅：司法迫害人權！

議員互槓！男被女同事罵「臭俗辣+黑道」　因為這個原因判無罪

每口都是爆量蚵仔、虱目魚！高雄人才懂吃的隱藏版鹹粥凌晨也營業

Apple「混打第一天」曝等候區狀況！怕打針超緊張：第一劑AZ曾被痛醒

嘉義高中也出現「棒球隊」！　慶生惹禍百人齊聚走廊持棍叫囂　

彭帥消失驚呆全球體壇！國際女網硬起來發聲...關鍵時間點曝光

快訊／捷運三鶯線工程爆模意外！3工人「15ｍ高墜落」搶救不治

吳子霏合作張鈞甯大喊「美夢成真」！　曝女神私下暖舉：至今感謝她

華南7姬「脫光火辣桌曆」外流　母公司急喊卡：全下架紙本停印

政治熱門新聞

役男打瞌睡遭罰冷風中脫衣　陸軍司令震怒「連拔9主官」

快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌5人送醫　工程局：模板支撐塌陷

北市又誤打疫苗！接種流感打成AZ疫苗

「被請辭」副發言人　黃瀞瑩「22字心聲」曝光

快訊／蔡英文譴責黃士修恐嚇

北市房價貴「搭帳篷也能開5000租金」　柯文哲：5、6千就這樣啊

周玉蔻揭台中港煤倉案「顏家利益關係」　轟顏寬恒說謊、懦夫狂叫

與妻子三結兩離為節稅　顏寬恒親曝原因

綠營桃園市長黑馬曝　陳時中空降難

真的「被請辭」！黃瀞瑩將卸副發言人職務

遭指臥底謝長廷告了！　狠酸施明德「不道德」

與賴清德互別苗頭？　鄭文燦邀26國駐台使節遊桃園

快訊／立院三讀《跟騷法》　8類行為入罪最重關5年

惠恕仁轟台帛「這月沒航班」　外交部曝3原因

更多熱門

相關新聞

綠要求為黃士修道歉　朱立倫反拿蘇貞昌1爭議開酸

綠要求為黃士修道歉　朱立倫反拿蘇貞昌1爭議開酸

針對「重啟核四」案領銜人黃士修在意見發表會上對台電核能處長許永輝的發言，民進黨新北市議員張志豪昨偕同律師團，提告黃士修涉嫌恐嚇，並要求國民黨主席朱立倫道歉。對此，朱立倫20日表示，我們反對任何口頭、言語及肢體暴力；但他也提到行政院長蘇貞昌2018年對瑞芳龍山里長陳志強的「拍肩爭議」，反問這是不是暴力呢？

高雄社宅5年拼萬戶　一區超越3千戶最多

高雄社宅5年拼萬戶　一區超越3千戶最多

駐立陶宛台灣代表處掛牌　蘇貞昌：是一種突破

駐立陶宛台灣代表處掛牌　蘇貞昌：是一種突破

蘇貞昌致電鼓勵許永輝　砲轟朱立倫：還要縱容黃士修嗎？

蘇貞昌致電鼓勵許永輝　砲轟朱立倫：還要縱容黃士修嗎？

蘇貞昌被對岸制裁　民調：近6成人支持反制

蘇貞昌被對岸制裁　民調：近6成人支持反制

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

陸劇男神隱婚生娃認了！

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

應召女「閱蛋無數」　助大叔發現罹癌

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面