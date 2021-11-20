蘇貞昌參加鳳山公投說明會遭抗議　許智傑譴責不理性鬧場行為

▲反萊豬人士向蘇貞昌要求辯論公投議題。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰1218公投，民進黨啟動「四個不同意，台灣更有力」全台說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁連續兩天在高雄參加公投說明會，然而，20日上午舉行的鳳山說明會卻遭反萊豬醫師蘇偉碩、反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠鬧場，對此，民進黨立委許智傑透過聲明痛批，嚴厲譴責不理性鬧場行為，公投是展現民主的價值，對於這種侵門踏戶、惡意鬧吵、製造衝突的行為，給予最嚴厲的譴責。

李建誠、蘇偉碩等人今天上午前往民進黨鳳山區公投說明會，在蘇貞昌登台致詞時，突然舉起「No Toxic Pork」反毒豬毛巾，高喊「台灣人不吃毒豬肉」口號，並向蘇貞昌要求公開辯論，後遭維安人員壓制出場。

李建誠後透過新聞稿表示，蘇貞昌說政府有義務向人民說明政策，請蘇揆不要躲在警察的保護後面閃躲，大方接受民團的挑戰，讓公民投票得到充分正確資訊的揭露與辯論，不要花費人民血汗的納稅錢進行錯誤不實的護航毒豬宣傳。

許智傑則批評，嚴厲譴責不理性鬧場行為，公投是展現民主的價值，對於這種侵門踏戶、惡意鬧吵、製造衝突的行為，給予最嚴厲的譴責。