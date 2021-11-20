「叫國民黨道歉？開玩笑」　連勝文力挺黃士修：民進黨才是恐嚇人民

▲國民黨副主席連勝文20日上午出席中和公投說明會。（圖／連勝文辦公室提供）

實習記者張鈞量／台北報導

「重啟核四」公投領銜人黃士修遭控在公投意見發表會上恐嚇台電核能處長許永輝，國民黨副主席連勝文20日受訪時反擊，「民進黨恐嚇的人才多咧」，他認為，公投說明會中每個人都是利用專業知識說明的，不應該被認為是恐嚇，也不認為民進黨要求國民黨道歉是合理的，「民進黨恐嚇從來不道歉，怎麼會叫國民黨道歉？開玩笑」。

至於原本被安排為公投意見發表會正方代表，但被陣前換將一事，連勝文表示不會在意，「因為我們每天都非常忙，有不同的活動」，所以怎麼樣最有效率地去安排行程，「我覺得其實就大家互相合作，這完全沒有問題，我們也可以有其他的更多的時間來做更多的工作」。

針對黃士修的爭議發言，連勝文今天表示，在說明會當中，每個人按照自己的專業的知識去做說明，不知道為什麼變成恐嚇？「如果這樣講，民進黨恐嚇的人才多咧」，一下說國民黨這個不對、一下說國民黨怎樣、一下說不聽他的話就怎樣，「所以我覺得民進黨才是真正會恐嚇人民」。

針對民進黨要求國民黨為黃士修道歉一事，連勝文批評，核能的議題主要是民間團體在推動，「我想大家都知道，我是認為每個按照自己的專業知識把自己的想法告訴大家，才是說明會最重要的主體」，那怎麼會說是國民黨要道歉呢？「民進黨恐嚇從來不道歉，怎麼會叫國民黨道歉？開玩笑」。

針對能源政策，連勝文認為，能源的問題本來就是政府的責任，何況民進黨現在持續製造兩岸緊張、兩岸對立跟衝突，這種情況之下兩岸能源更不能完全靠進口，如果兩岸關係這麼緊張，衝突一觸即發的情況下，「我們能源全部靠進口，那不是很奇怪？」、「所以民進黨講話完全兜不攏，東講一塊西講一塊自相矛盾，我個人認為這也證明民進黨能源政策基本上是失敗的，完全沒辦法解決問題」。

連勝文更呼籲，「我想每一個議題都不一樣，有食品安全議題、有公投綁大選議題、有環境保護議題、有核能發電議題，我相信台灣民眾不會那麼容易被民進黨操弄」。

針對國民黨利用「同舟計畫」放寬遭開除黨員的回黨條件，連勝文表示，不能用單一個案來論斷整個計畫，這個計畫是希望把過去跟國民黨有聯絡，現在因為各種原因失去聯繫後，希望把他們找回來，確定共通的原則後，再根據這樣的共通原則去檢視個案比較恰當。

談到利用「同舟計畫」回歸國民黨的立委傅崐萁，連勝文則評價，「我個人沒有什麼反對意見」，每個個案的情況都不同，台北個案、新北個案、花蓮個案都不同，根據共通的原則拿來做個案的判斷才是妥當的。