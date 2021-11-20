3歲女慘遭狠父「不求人」虐打　板凳上罰站摔落撞地口吐白沫亡

▲桃園市1名3歲謝姓女童今年8月間昏迷被送醫急救後仍不治，全身瘀青且處處傷痕，桃檢複訊後將謝父起訴，並向地院建請重重量刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子今年8月間藉口3歲女童說謊、不乖，以不求人將其毆打得全身瘀青，還逼迫到板凳上罰站，女童因體力不支跌倒昏迷，後來在床上昏睡2天後口吐白沫，謝男緊急送醫搶救仍宣告不治，院方發現女童全身瘀青，懷疑生前遭虐通報警方；桃園地檢署偵結依「成年人故意對兒童犯傷害致死」罪嫌將謝男提起公訴，並建請桃園地院從重量刑，目前謝男仍在押。

檢警調查，40歲的謝姓男子到案後辯稱，今年8月6日清晨5時許發現3歲女兒哭鬧不止，因此徒手打巴掌斥責，後來聽見女童呼吸微弱，緊急查看發現嘴唇發紫趕緊送醫，但院方急救後仍宣告死亡。

院方醫護人員發現女童全身有多處新舊傷，包括四肢、軀體有多處瘀青與紅腫，懷疑生前遭凌虐，立即向警方通報。轄區警方接獲通報後趕往謝男住處訊問，謝男坦承對女兒打巴掌，還曾以不求人鞭打，辯稱「女兒不乖、說謊」，僅動手1、2次，但沒想到會這麼嚴重。

據指出，謝男與同居女友共同育3歲女童，1家3口同住，謝男因工作不穩定且擔任臨時工，還有吸毒前科，檢方偵結依「成年人故意對兒童犯傷害致死」罪嫌將謝男提起公訴，並建請桃園地院從重量刑，目前謝男仍在押。

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