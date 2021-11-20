　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3歲女慘遭狠父「不求人」虐打　板凳上罰站摔落撞地口吐白沫亡

▲桃園市1名3歲謝姓女童今年8月間昏迷被送醫急救後仍不治，全身瘀青且處處傷痕，桃檢複訊後將謝父起訴，並向地院建請重重量刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市1名3歲謝姓女童今年8月間昏迷被送醫急救後仍不治，全身瘀青且處處傷痕，桃檢複訊後將謝父起訴，並向地院建請重重量刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子今年8月間藉口3歲女童說謊、不乖，以不求人將其毆打得全身瘀青，還逼迫到板凳上罰站，女童因體力不支跌倒昏迷，後來在床上昏睡2天後口吐白沫，謝男緊急送醫搶救仍宣告不治，院方發現女童全身瘀青，懷疑生前遭虐通報警方；桃園地檢署偵結依「成年人故意對兒童犯傷害致死」罪嫌將謝男提起公訴，並建請桃園地院從重量刑，目前謝男仍在押。

檢警調查，40歲的謝姓男子到案後辯稱，今年8月6日清晨5時許發現3歲女兒哭鬧不止，因此徒手打巴掌斥責，後來聽見女童呼吸微弱，緊急查看發現嘴唇發紫趕緊送醫，但院方急救後仍宣告死亡。

院方醫護人員發現女童全身有多處新舊傷，包括四肢、軀體有多處瘀青與紅腫，懷疑生前遭凌虐，立即向警方通報。轄區警方接獲通報後趕往謝男住處訊問，謝男坦承對女兒打巴掌，還曾以不求人鞭打，辯稱「女兒不乖、說謊」，僅動手1、2次，但沒想到會這麼嚴重。

據指出，謝男與同居女友共同育3歲女童，1家3口同住，謝男因工作不穩定且擔任臨時工，還有吸毒前科，檢方偵結依「成年人故意對兒童犯傷害致死」罪嫌將謝男提起公訴，並建請桃園地院從重量刑，目前謝男仍在押。

【更多新聞】

►2男摩鐵開趴害友人遭10煞圍殺砍死　原因竟是嫌傳播妹太醜

►影／賓士三寶男轉彎不打燈！警鳴笛攔檢他急逃　落網嗆：我就沒聽到

►「超晃鵝肉西施」火辣照曝！IG曬滿美照　全黑挖洞裝轉身超挑逗

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋　
羅志祥正式復出！　新歌曝光網反應一面倒
網美夫當街「激戰小三」2分鐘！　下面腫一包照片瘋傳
快訊／中橫公路隧道落石坍方！　雙向封閉中
又有地方發錢！　「每人領5000元」創紀錄
陳時中拒絕道歉「突噴這一句」！　網全怒了
遭1星負評攻陷！「北市最強拉麵」推2新品反擊：一碗3000元
黃安直播一半突黑畫面！認踩雷了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

只差0.5K雪山登頂！中山國小師生下撤　網推：最好的山野教育

快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋　至少1人命危

快訊／工人用衛生紙「引火」瓦斯爐煮午餐釀災　建材工廠竄出黑煙

獨／高冷女警找到了！「看板女郎」身分曝　網喊：帶球棒逮捕我

快訊／中橫公路天祥隧道落石坍方！雙向交通封閉中　工務段搶修中

不滿同事說壞話他撂人組「棒球隊」報復　砸車毀屋連球棒也打凹　

「天母陳楚河」撒120萬買前女星藝能公司3成股權　7天後驚覺被騙

攻台灣最美栗松溫泉滑倒！他髖關節脫臼　勇消接力12小時救援

北市錢櫃砍人再爆第2波！醫院門口賓士被砸　中刀男殺警黑底曝

3歲女慘遭狠父「不求人」虐打　板凳上罰站摔落撞地口吐白沫亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

王瞳曾提：要不要先分開...艾成「想過放手」　「做人順其自然」曝房事超合：頻繁就是福！

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

只差0.5K雪山登頂！中山國小師生下撤　網推：最好的山野教育

快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋　至少1人命危

快訊／工人用衛生紙「引火」瓦斯爐煮午餐釀災　建材工廠竄出黑煙

獨／高冷女警找到了！「看板女郎」身分曝　網喊：帶球棒逮捕我

快訊／中橫公路天祥隧道落石坍方！雙向交通封閉中　工務段搶修中

不滿同事說壞話他撂人組「棒球隊」報復　砸車毀屋連球棒也打凹　

「天母陳楚河」撒120萬買前女星藝能公司3成股權　7天後驚覺被騙

攻台灣最美栗松溫泉滑倒！他髖關節脫臼　勇消接力12小時救援

北市錢櫃砍人再爆第2波！醫院門口賓士被砸　中刀男殺警黑底曝

3歲女慘遭狠父「不求人」虐打　板凳上罰站摔落撞地口吐白沫亡

只差0.5K雪山登頂！中山國小師生下撤　網推：最好的山野教育

快訊／捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋　至少1人命危

快訊／工人用衛生紙「引火」瓦斯爐煮午餐釀災　建材工廠竄出黑煙

成功警分局運用M-Police人臉辨識系統　助迷途者返家

她自爆被外星人綁架　強摘3顆卵子「去配種」堅信：已有混血寶寶

理科先生爆婚變「首度返台」！　曬片「期待兒子反應」沒提老婆

高嘉瑜獻唱《玻璃心》　全程未破音「進步神速」觀眾神情複雜

獨／高冷女警找到了！「看板女郎」身分曝　網喊：帶球棒逮捕我

張君雅小妹妹真人版！警沿街廣播協尋　店家抱出女童與母團圓

羅志祥正式復出3小時「全網反應竟一面倒」！　曝跨年演出：請期待

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

瑪莎拉蒂男載妻產檢　當街搞這事妻秒傻眼

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

獨／600萬KTM被砂石車擊落　車主心痛直接報廢

排得來速挨罰　台北男收紅單傻眼：200變500

北市忠孝東路KTV驚傳砍人　3濺血2送醫

姊妹開車北上　國3自撞1死1傷

基隆男接種莫德納第二劑3天後猝死　死前10小時嘔吐

激戰小三片瘋傳LINE群！人夫：會吹舔吸　

嫌傳播妹醜拒付款　10煞圍殺男肚破腸流慘死

更多熱門

相關新聞

狠父虐死5月女嬰冰封埋屍　判刑10年10月

狠父虐死5月女嬰冰封埋屍　判刑10年10月

印尼籍龍姓男子去年與妻子爭吵，竟將怒氣全發在5月大的小女兒身上，不僅徒手毆打、猛摔，摀住其口鼻，虐死女嬰。女嬰死後，男子還以膠帶將女嬰纏成木乃伊，冰在冰箱中冷藏3日，而後將屍體埋藏在沙灘內。高等法院18日二審將龍男重判10年10月。可上訴。

偷肉汪被罵「皮癢嗎」秒拿不求人

偷肉汪被罵「皮癢嗎」秒拿不求人

狠父虐死5月女嬰冰封埋屍竟辯：不知原因

狠父虐死5月女嬰冰封埋屍竟辯：不知原因

3歲女吵醒睡覺父被重摑慘死

3歲女吵醒睡覺父被重摑慘死

狠父虐死6月女嬰放冰箱　揪小三海灘棄屍

狠父虐死6月女嬰放冰箱　揪小三海灘棄屍

關鍵字：

狠父3歲女童不求人全身瘀青

讀者迴響

熱門新聞

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

陸劇男神隱婚生娃認了！

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

瑪莎拉蒂男載妻產檢　當街搞這事妻秒傻眼

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面