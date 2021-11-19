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賓士三寶男轉彎不打燈！警鳴笛攔檢他急逃　落網嗆：我就沒聽到

▲桃園市黃姓男子今年10月間凌晨駕駛賓士車行經中壢區中豐北路，員警鳴笛示意停車受檢，黃卻加速駛哩，途中無視員警三度鳴笛，多次超車、急煞與紅燈。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃姓男子今年10月間凌晨駕駛賓士車行經中壢區中豐北路，員警鳴笛示意停車受檢，黃卻加速駛離，途中無視員警三度鳴笛，多次超車、急煞與紅燈。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今年10月駕駛賓士車行經中壢區中豐北路，巡邏員警發現黃轉彎未依規定使用方向燈鳴笛示意停車受檢，未料黃未停車受檢且加速逃離，途中一度急煞、闖紅燈與跨越雙黃線超車，巡邏警車數度鳴笛示意停車受檢，黃卻未依規定停車，支援警車參與圍捕終於讓黃停車，員警質疑黃為何不停車竟遭辱罵三字經，黃還怒喊「我就沒聽到」等語；桃園地院法官認為黃男犯行明確，審結依駕駛動力交通工具妨害公務罪、侮辱公務員罪，分別判處有期徒刑6月、拘役40日，本案還可上訴。

檢警調查，20歲的黃姓男子今年10月1日凌晨零時5分許，駕駛賓士車行經中壢區中豐北路一段附近，黃轉彎未依規定使用方向燈，巡邏警車察覺上前鳴笛示意停車受檢，黃未停車反而加速逃離，期間無視其他車輛之安全，數度跨越雙黃線、闖紅燈與急煞等，差點讓加入圍捕警車追撞，後來被警車攔住後，員警質疑為何不停車？黃不滿被員警圍捕，怒飆三字經，還高喊「我就是沒聽到」等語，中壢警方偵訊後依危險駕駛等罪嫌移送檢方偵辦。

桃檢複訊時，黃男坦承犯行，惟矢口否認有何妨害公務犯行，辯稱「播放的音樂太大聲，沒有聽到警笛聲」等語，檢方根據警方提供密錄器等光碟影片佐證，認為犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，黃坦承有侮辱公務員、公然侮辱、妨害公眾往來交通等犯行，惟矢口否認有何妨害公務犯行，辯稱「我播放的音樂太大聲，沒有聽到警笛聲、雖然有看到警車在閃燈，但不知道是在執行公務，我看到警車在閃燈，就先讓警車過」等語，法官根據警員跟追煌駕駛車輛過程中，均有開啟警用閃燈、嗚警笛，且2次以擴音器命被告停車受檢，此有行車紀錄器錄影畫面及檢察事務官勘驗筆錄，黃辯稱看到警車有閃燈就先讓警車通行，顯然與事實不符，故不採信其辯詞。

法官審酌，黃駕車行駛於道路，先危險駕駛妨害警方執行公務，又不願配合警方逮捕而出言侮辱，所為實有不該，審結依駕駛動力交通工具妨害公務罪，處有期徒刑6月、侮辱公務員罪，處拘役40日，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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