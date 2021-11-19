「超晃鵝肉西施」火辣照曝！IG曬滿美照　全黑挖洞裝轉身超挑逗

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

近幾日在網路上流傳一段「美女剁鵝肉」的影片，畫面中的鵝肉西施鄭方婷面容姣好、身材姣好，在砧板前處理鵝肉的短短幾秒影片，瞬間在網路上引發熱議。對此，鄭方婷說，有一次在剁開鵝體時，不小心切到左手大拇指，當時流了不少血，還縫了四針。

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▲鄭方婷時常在網路分享照片。（圖／鄭方婷提供，下同）

從畫面中可見，鄭方婷妝容精緻、綁著俐落的高馬尾、穿著黑色小可愛，但處理起鵝肉來卻毫不馬虎，熟練剁鵝肉的影片，在網路上瞬間引起熱議，也讓鄭方婷一夕之間爆紅，不少網友都特意前往朝聖，店門口湧入滿滿的排隊人潮，就為了一睹鄭方婷風采、嚐嚐她親手處理的鵝肉。

鄭方婷說，從小六開始幫忙家裡生意，從小喜歡鵝肉，因為沒有兄長，所以她與姊姊放學後就幫忙，從切鵝肉開始做，不會覺得有何委屈。記得小學放學時幫忙，有一次在剁開鵝體時，不小心切到左手大拇指，當時流了不少血，還縫了四針，媽媽看了很心疼，往後剁鵝肉時都會特別小心留意。

鄭方婷說，她們家鵝肉特色鹽水煮熟，以新鮮時在吸引顧客，這家店已開了21年，與她年紀相仿，鵝肉來源都來自新屋區的「台灣鵝」。

鄭方廷說，因為平常工作很忙，最近有網友拍攝她剁鵝肉影片後放到臉書網頁上，所以客人來得多很多，慕名而來的網友都會主動與她打招呼，雖然更忙但是很開心，能幫家族事業多賺點錢也很好。至於平常個人嗜好，則是在IG上常放些喜歡的照片、影片，對自己身材還算有點自信，只要網友喜歡都可接受。