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大陸官媒熱論統一後「台灣有感的好處」：每人年收入增2萬台幣

▲▼習近平、蔡英文。（合併圖／新華社、記者李毓康攝）

▲習近平、蔡英文。（合併圖／新華社、記者李毓康攝）

記者鄭思楠／綜合報導

台海局勢升溫，大陸官媒《人民政協報》兩岸經合週刊20日發表一篇文章稱，如果未來兩岸統一，除了台灣特別行政區財政收入可用於改善民生外，台灣普通民眾恐怕最有感的好處，也最直接的好處，就是每人每年收入提高2萬多元新台幣。

國務院台辦副主任劉軍川近日在參加第四屆「國家統一與民族復興」研討會上的一句「統一後台灣財政收入盡可用於改善民生」，引起熱烈討論和廣泛關注。

《人民政協報》20日表示，對於普通民眾而言，統一後，中央政府不會收台灣一分錢，台灣的財政收入都用在台灣的民生上，「這對台灣民眾來說自然是重大利好。」

報導進一步稱，別的不說，統一後，台灣就不需要拿錢養軍隊了，每年近4000億元的「軍費」和近千億元新台幣的「金援外交」就省下來了，僅僅這兩項支出的取消，每位台灣民眾每年收入就可以獲得直接增加，「初步估算，至少每人每年增加2萬元以上新台幣的收入不是什麼大事兒。」

《人民政協報》還強調，統一的好處，還有很多是錢買不來的。而台灣每年財政收入，也可以補充健保、勞保，可以用來建「長照」，這些都是實實在在的、看得見、摸得著，是與每個人獲得的好處息息相關的。

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