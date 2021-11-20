薪水比不過理科生！他嘆「台灣文組不被重視」　內行抖殘酷真相

▲網友好奇，為什麼文組在台灣比較不受重視。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者郭卉寧／綜合報導

不少人認為，大學科系會影響日後求職與薪資高低，因此在選擇文組或理組時都會苦惱不已。不過，近日就有一名網友好奇，比起其他國家，台灣文組的待遇偏低，「為什麼只有台灣不重視文組？」貼文曝光後，吸引不少內行人回應，並點出最大關鍵。

原PO在PTT八卦板指出，文組在台灣的薪資普遍較低，即使就讀頂大文組科系，就業後的薪水也仍輸給其他學校的理組，然而，這樣的科系差異似乎在其他國家比較少見，「在美國、日本也沒那麼誇張，美日文組、組理平均薪資差不多，在台灣就差很多，只有台灣不重視文組嗎？有沒有掛？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文發出後，不少網友紛紛回應，並點出關鍵是受到「產業結構」影響，由於台灣的強項是代工、機械、科技等產業，所以才會造成文理組薪資差異，「經濟層面產值較低，自然薪水不高吧」、「文組的教育就跟產業和現實脫節」、「產業結構啊，台灣最強就代工、機械、科技產業」、「台灣理組能接來自世界各地的訂單，台灣文組能嗎」。

▲原PO表示，文理組的薪資在台灣有不小的差異。（示意圖／記者張一中攝）



不過，也有人指出，並非只有台灣出現這種現象，「你確定美國文組不慘嗎」、「日本不知道，但美國也是理組狂虐文組」、「薪資不確定，但日本大學前陣子減併了很多文學系所，所以應該不是台灣而已」。

除此之外，還有網友認為，與其用文理組區分，不如說是台灣平均薪資高的領域很少，「理組也有很多最高待遇是考公職的，所以做自己不排斥的事 ，在一個領域去精進比較實在」、「真正的理科人根本不會輕視文組，反而學理科學到個程度也開始鑽研文史哲。反之文組為了強化論述也會去鑽研理科，因為知識就是知識」。