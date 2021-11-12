終結46年種族隔離！南非「最後白人總統」戴克拉克辭世　享壽85歲

▲南非最後一位白人總統戴克拉克11日辭世，享壽85歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

南非共和國最後一位白人總統戴克拉克（FW de Klerk）11日在開普敦辭世，享壽85歲。戴克拉克是南非備受尊崇的政治家，任內積極推動種族和諧，並於1994年廢除實施46年的種族隔離政策，同年在南非第一次多種族民主選舉中，敗給了曼德拉。

戴克拉克基金會（FW de Klerk Foundation）發布聲明，表示戴克拉克先生因為不敵惡性間皮細胞瘤，11日上午在開普敦的家中安然辭世，享壽85歲。

戴克拉克是南非備受尊崇的政治家，他在任內積極推動種族和諧，與國內各民族進行政治協商，先於1990年將遭監禁27的曼德拉（後來的南非第一位黑人總統）釋放、解除對黑人解放運動的禁令，並於1994年廢除種族隔離政策，同年在南非第一次多種族民主選舉中，敗給了曼德拉，讓南非白人統治時代平穩落幕。

我國外交部表示，戴克拉克前總統長期友我，先後曾9度訪問台灣，最近一次訪台是出席2018年國慶慶祝典禮，並晉見蔡英文總統，分享南非推動民主化及轉型正義相關經驗。

外交部指出，戴克拉克前總統對捍衛民主及人權價值的貢獻備受國際推崇，我國政府特此向戴克拉克前總統家屬、南非政府與人民表達最誠摯的哀悼與慰問。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘