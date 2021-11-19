男雙手提3桶水突橫越馬路　黃牌重機車閃不過直接將他撞死

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子17日上午騎乘黃牌重型機車行經平鎮區平德路，1名吳姓男子雙手提著礦泉水突然橫越馬路，黃來不急閃避當場撞上，兩人雙雙倒地，其中吳男頭部重創，送醫急救後延至18日宣告不治；警方當時為2人酒測，酒測均為零，至於肇事原因正由警方調查釐清，並向檢方報請相驗釐清相關肇責。

▲桃園市平鎮區17日上午，黃姓男子騎乘黃牌重型機車行經平德路時，吳姓男子突然橫越馬路，黃來不及閃躲被撞上吳男，送醫急救後延至18日不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，28歲的黃姓男子17日上午7時許騎乘黃牌重機，行經平鎮區平德路往陸橋南路芳姓行駛，前方67歲的吳姓男子雙手提這3大瓶礦泉水突然橫越馬路，黃男閃避不及撞上橫越馬路的吳男，導致雙雙倒地。

▲桃園市平鎮區黃姓男子於17日上午騎乘黃牌重型機車行經平德路時，吳姓男子突然橫越馬路，黃來不及閃躲被撞上吳男，醫護人員緊急將吳送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，吳男因頭部重創被緊急送往林口長庚醫院急救，延至18日上午仍宣告不治，警方為雙方酒測都沒有酒精反應，警方偵訊後依過失致死罪將黃男移送桃園地檢署偵辦。

警方根據意外現場監視器畫面研判，黃男騎乘重機沿平德路往陸橋南路方向行駛，吳男徒步沿著平德路右側行走，雙手還提著3大瓶礦泉水，結果突然橫越馬路，黃男則閃避不及撞上。吳男則因創傷性硬腦膜下出血，急救1天後還是宣告不治。

【更多新聞】

►低胸剁鵝肉「超晃片」！21歲正妹曝 IG彎腰甜謝網友：生意更好了

►影／賓士三寶男轉彎不打燈！警鳴笛攔檢他急逃 落網嗆：我就沒聽到

►打第13洞跌陡坡摔成重傷！他怒告球場被打臉 「風險自負」敗陣



