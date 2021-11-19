　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男雙手提3桶水突橫越馬路　黃牌重機車閃不過直接將他撞死

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子17日上午騎乘黃牌重型機車行經平鎮區平德路，1名吳姓男子雙手提著礦泉水突然橫越馬路，黃來不急閃避當場撞上，兩人雙雙倒地，其中吳男頭部重創，送醫急救後延至18日宣告不治；警方當時為2人酒測，酒測均為零，至於肇事原因正由警方調查釐清，並向檢方報請相驗釐清相關肇責。

▲桃園市平鎮區17日上午，黃姓男子騎乘黃牌重型機車行經平德路時，吳姓男子突然橫越馬路，黃來不及閃躲被撞上吳男，送醫急救後延至18日不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區17日上午，黃姓男子騎乘黃牌重型機車行經平德路時，吳姓男子突然橫越馬路，黃來不及閃躲被撞上吳男，送醫急救後延至18日不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，28歲的黃姓男子17日上午7時許騎乘黃牌重機，行經平鎮區平德路往陸橋南路芳姓行駛，前方67歲的吳姓男子雙手提這3大瓶礦泉水突然橫越馬路，黃男閃避不及撞上橫越馬路的吳男，導致雙雙倒地。

▲桃園市平鎮區黃姓男子於17日上午騎乘黃牌重型機車行經平德路時，吳姓男子突然橫越馬路，黃來不及閃躲被撞上吳男，醫護人員緊急將吳送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區黃姓男子於17日上午騎乘黃牌重型機車行經平德路時，吳姓男子突然橫越馬路，黃來不及閃躲被撞上吳男，醫護人員緊急將吳送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，吳男因頭部重創被緊急送往林口長庚醫院急救，延至18日上午仍宣告不治，警方為雙方酒測都沒有酒精反應，警方偵訊後依過失致死罪將黃男移送桃園地檢署偵辦。

警方根據意外現場監視器畫面研判，黃男騎乘重機沿平德路往陸橋南路方向行駛，吳男徒步沿著平德路右側行走，雙手還提著3大瓶礦泉水，結果突然橫越馬路，黃男則閃避不及撞上。吳男則因創傷性硬腦膜下出血，急救1天後還是宣告不治。

【更多新聞】

►低胸剁鵝肉「超晃片」！21歲正妹曝　IG彎腰甜謝網友：生意更好了

►影／賓士三寶男轉彎不打燈！警鳴笛攔檢他急逃　落網嗆：我就沒聽到

►打第13洞跌陡坡摔成重傷！他怒告球場被打臉　「風險自負」敗陣


 

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
吃飽就拉恐是「這疾病」惹禍　醫破解詭異迷思
迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」
5張台積電放到忘記　翻漲9倍「爽賺353萬」！
「建宏牛肉麵」回來了！老闆透露改名原因
快訊／學姐黃瀞瑩「被請辭」！親上火線發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男自稱小北百貨股東…又爆他賣假包欠400萬　連千毅怒回應了

男雙手提3桶水突橫越馬路　黃牌重機車閃不過直接將他撞死

富少全身傷被丟包內幕曝！先嫖再搶還爽喊：下一攤找烏克蘭妹

快訊／高雄「球棒私刑團」4煞抓到了　警一查大驚：是台中來的

「高速直插」C200慘死！檢問：願意和解嗎？　騎士父沈默未回

纏訟10年！桃園八德員警勾結電玩業者　前所長無罪1員警判2年

重機騎士「高速直插」C200慘死　絕命迴轉道「緊急封閉3個月」

「超晃鵝肉西施」火辣照曝！IG曬滿美照　全黑挖洞裝轉身超挑逗

15歲少年騎通緝犯機車夜遊　後載14歲宮廟弟闖紅燈撞槽車雙亡

快訊／檢抗告成功！狠殺包養男　蛇蠍酒店妹母、弟羈押禁見

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

曾莞婷羞看小鮮肉熱舞「被胸肌震到」　雙手強制摸六塊肌「往下伸」：血壓有點升高

男自稱小北百貨股東…又爆他賣假包欠400萬　連千毅怒回應了

男雙手提3桶水突橫越馬路　黃牌重機車閃不過直接將他撞死

富少全身傷被丟包內幕曝！先嫖再搶還爽喊：下一攤找烏克蘭妹

快訊／高雄「球棒私刑團」4煞抓到了　警一查大驚：是台中來的

「高速直插」C200慘死！檢問：願意和解嗎？　騎士父沈默未回

纏訟10年！桃園八德員警勾結電玩業者　前所長無罪1員警判2年

重機騎士「高速直插」C200慘死　絕命迴轉道「緊急封閉3個月」

「超晃鵝肉西施」火辣照曝！IG曬滿美照　全黑挖洞裝轉身超挑逗

15歲少年騎通緝犯機車夜遊　後載14歲宮廟弟闖紅燈撞槽車雙亡

快訊／檢抗告成功！狠殺包養男　蛇蠍酒店妹母、弟羈押禁見

李子強初登板5局無失分　富邦5局4比0統一

新竹市、南寮都有「球棒隊」現蹤！　惡煞砸民宅：教訓對方啦

男自稱小北百貨股東…又爆他賣假包欠400萬　連千毅怒回應了

兄弟不悶了！高宇杰2分砲　4局2比0領先樂天

進步獎可以再進步　鄭鈞仁布局更上手

遭指臥底謝長廷告了！　狠酸施明德公開江鵬堅私下告白「不道德」

SCFI微升0.03%　船公司估美西塞港漸改善、下月貨量將上升

吃飽就拉＝瘦？醫破解「詭異迷思」：恐是這疾病惹禍

IBM突破運算極限！推量子處理器超越100 量子位元大關

學姐黃瀞瑩被請辭　他留言力挺：凡殺不死我們的必使更強大

社會熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

機車雙載車禍　2男送醫不治

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

撞C300騎士生前足跡曝　臉書都是仿賽車

快訊／風情海岸嚴重車禍！傷亡不明

重機最後身影曝　「5秒成點」撞進C300

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

梁佑南兒遭灌酒痛毆　1打11過程曝

快訊／雪隧火燒車雙向封閉　尖峰回堵塞爆

更多熱門

相關新聞

重機失控衝撞對向車　騎士慘摔骨折

重機失控衝撞對向車　騎士慘摔骨折

新北市金山區台二甲線（陽金公路）1日晚上9時許發生一起意外車禍！一名20多歲高姓男子騎乘一台黃牌重型機車，行經台二甲線2.9公里處時，疑因過彎不慎衝對向車道，與休旅車迎面撞上，機車零件噴飛散落一地，男騎士則被彈飛數公尺外慘摔躺地；警消獲報趕抵時，發現男騎士意識清楚，身上多處擦挫傷，左手臂、右手腕骨折，救護車將人緊急送往基隆長庚醫院救治，至於詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

KTM 「黃牌仿賽重機」新年式亮相

KTM 「黃牌仿賽重機」新年式亮相

7萬元起！印度「復古黃牌重機」

7萬元起！印度「復古黃牌重機」

凱旋「冒險版三叉戟」預告發表

凱旋「冒險版三叉戟」預告發表

重機闖紅燈撞轎車　騎士全身擦傷雙腿骨折

重機闖紅燈撞轎車　騎士全身擦傷雙腿骨折

關鍵字：

黃牌重機撞飛行人疑似突然橫越馬路傷重不治

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

更多

最夯影音

更多
超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面