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印度批准2千萬劑「Novavax疫苗」出口至印尼　年底產量飆1億劑

▲▼Novavax。（圖／路透）

▲美國Novavax疫苗屬於次單位蛋白疫苗（又稱蛋白質次單元疫苗、重組蛋白疫苗）。印度藥廠將出口2000萬劑印度版Novavax疫苗至印尼。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度製藥企業「印度血清研究所」（SII）取得美國諾瓦瓦克斯製藥（Novavax）的原廠授權，以「Covovax」作為新命名，在印度製造生產相同配方的新冠疫苗。據外媒報導，印度當局現已批准將2000萬劑疫苗出口至印尼，預計在年底前有望生產1億劑「印度版Novavax」疫苗。

根據路透社報導，印尼月初已審核通過「印度版Novavax」次單位蛋白疫苗的緊急使用授權（EUA），成為全球首個批准使用此款疫苗的國家，印度國內則到現在仍未通過EUA。路透社與政府消息人士的一份官方文件顯示，印度當局已經批准向印尼出口2000萬劑Covavax疫苗。

此外，兩名消息人士指出，印度政府還允許SII將1000萬劑印度版AZ疫苗「Covishield」提供給聯合國的全球COVAX疫苗共享計畫，將在下月開始發貨，這將是印度自4月以來首次供貨至COVAX計畫。

印度SII首席執行官上月向路透社表示，預計可在11月COVAX提供2000萬到3000萬劑印度版AZ疫苗，隔月也將出口相同劑量，而且一旦印度國內的需求接近完全滿足，從明年1月開始的出口量將大幅增加。另外，Covavax疫苗到12月時有望達到1億劑生產量。

報導稱，印度迄今已有81％成年人至少接種一劑疫苗，41％的成年人已注射兩劑疫苗。消息人士表示，印度當局目前沒有計畫批准民眾補打增強劑疫苗，也沒有計畫訂購默沙東（Merck & Co）藥廠的新冠口服藥。

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