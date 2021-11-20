　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台鐵粉逆轉？莫德納變拜託來打　醫揭「大魔王」3原因走心

▲▼四種新冠疫苗 高端 莫德納 AZ BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

▲莫德納乏人問津，醫界分析有三大原因。（圖／記者呂佳賢攝） 

記者許力方／綜合報導

莫德納鐵粉消失了！台灣自購的莫德納共609多萬劑已經全數抵達台灣，先前一針難求的疫苗，如今打氣大減，台大醫院婦產科仁醫施景中就分享，AZ疫苗幾乎被預約光，但莫德納門診乏人問津，醫界就分析，有3大原因導致現在得「拜託」民眾來打莫德納，尤其還得經歷「大魔王」關卡，讓人卻步。

施景中日前發文分享，台大醫院院長稱以前很多人是非莫不打，現在反倒AZ幾乎被搶光，莫德納門診乏人問津、打氣遠不如前，而台灣自購的莫德納最後一批也已經到貨，劑量全數到齊。針對未來如何因應次世代莫德納到貨？指揮中心指揮官陳時中則表示，次世代疫苗是準備做第三劑使用，整體要看未來規劃，但基本上還是尊重大家意願。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台大公布期中研究結果，AZ混打莫德納抗體顯著高於雙AZ組。（圖／資料照）

▲▼第一類到第三類民眾施打莫德納第二劑。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼臺大醫院新冠肺炎疫苗混打接種成果發表記者會。（圖／翻攝自台大醫院線上記者會）

基層醫療協會理事長林應然受訪時分析，莫德納最近爽約率很高，預約率也偏低，有三個原因，第一，跟莫德納當時打第一劑的人比較少，當然第二劑來打的人自然也會減少。第二，莫德納第二劑堪稱「大魔王」的副作用，也讓人卻步。另外也因為混打開放得太晚，大多數人已經打完第一劑。

指揮中心19日已經開放的第14輪加開「AZ混打」預約，有28萬人符合首波資格，有16萬人完成預約，當中最多人選的是莫德納，有11萬人，另外5.4萬人選BNT。而台大醫院也於同日公布AZ混打莫德納的研究期中報告，結果顯示，今年6至8月間收案400人分4組進行追蹤，AZ莫德納混打組合產生抗體與2劑莫德納相當，且顯著高於雙AZ組；針對Delta變異株的保護力，混打組與雙莫德納都明顯優於雙AZ組，差距可以達到5倍之多。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
姊妹開車北上「國3自撞」1死1傷！護欄斷裂壓碎車頭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台鐵粉逆轉？莫德納變拜託來打　醫揭「大魔王」3原因走心

失聯5年前男友突傳訊罵劈腿　「神邏輯」讓女網友氣炸了！

山友嫌排雲餐4菜2湯難吃「飯還沒熟」！玉管處慘遭反攻：不求進步

更強冷氣團恐「36hrs暴凍全台」探13°C！專家估創10°C以下低溫

快訊／文化大學人事異動「管中閔任董事」　教育部回應了

必比登「建宏牛肉麵」回歸！老闆鬆口透露「改名」原因

台大研究混打抗Delta保護力達100%？　羅一鈞解析數據

想愛又怕受傷害！「戀愛恐慌星座TOP3」　冠軍驚呆網：明明顧家溫柔

咖啡控不能錯過！中美洲友邦迷人咖啡一次品足！

超過50%錢包「藏2種↑細菌」　醫揭驚人數據：女人錢包最髒！

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

大中小邊境牧羊犬都懂撩妹 會跳舞會把妹是吃聰明長大嗎?｜萌萌懂懂 EP10｜游星淵 陳思綾

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

全台鐵粉逆轉？莫德納變拜託來打　醫揭「大魔王」3原因走心

失聯5年前男友突傳訊罵劈腿　「神邏輯」讓女網友氣炸了！

山友嫌排雲餐4菜2湯難吃「飯還沒熟」！玉管處慘遭反攻：不求進步

更強冷氣團恐「36hrs暴凍全台」探13°C！專家估創10°C以下低溫

快訊／文化大學人事異動「管中閔任董事」　教育部回應了

必比登「建宏牛肉麵」回歸！老闆鬆口透露「改名」原因

台大研究混打抗Delta保護力達100%？　羅一鈞解析數據

想愛又怕受傷害！「戀愛恐慌星座TOP3」　冠軍驚呆網：明明顧家溫柔

咖啡控不能錯過！中美洲友邦迷人咖啡一次品足！

超過50%錢包「藏2種↑細菌」　醫揭驚人數據：女人錢包最髒！

全台鐵粉逆轉？莫德納變拜託來打　醫揭「大魔王」3原因走心

男男虐戀經典！《藍宇》重返大銀幕　劉燁、胡軍美少年時期曝光

杜特蒂精神導師涉「性販運」　在美國遭起訴

菲律賓將台灣列入「綠色名單」　完整接種疫苗旅客免隔離入境

無視8.5hrs演講阻擋！美眾院通過《重建美好未來》48.7兆法案

癡情男狂追5年告白　正妹崩潰「當街下跪磕頭」：求你放過我

黑寡婦產後激瘦「合體鷹眼」　漫威總裁破冰曝：與史嘉蕾還有合作

重機男大生200km撞死0反應　亡命3連線「抓交替」？只差一步就能活

奧地利開第一槍「全國封城」　德國衛生部長公布下一步

中科院試射飛彈「無限高」中國情報船出沒10航次　美韓軍艦也關切

曾莞婷羞看小鮮肉熱舞「被胸肌震到」　雙手強制摸六塊肌「往下伸」：血壓有點升高

生活熱門新聞

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

摩斯漢堡「都是學生妹在吃」　網曝關鍵原因

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

必比登「建宏牛肉麵」回歸！老闆鬆口透露「改名」原因

夫妻雙眼皮...寶寶卻「丹鳳眼」！真相曝人夫臉綠

地雷配菜Top3！網點名「大魔王」最難吃

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

山友嫌排雲餐難吃！玉管處慘遭反攻

高端開放混打惹議！陳時中回應了

失聯前男友突罵劈腿　神邏輯讓她氣炸

快訊／文化大學人事異動「管中閔任董事」　教育部回應了

小學生直式乘法太難了！網一片哀號「看不懂」

台中一蘭11/24開幕　營業時間曝半夜吃不到

更多熱門

相關新聞

菲律賓將台灣列入綠色名單　完整接種疫苗免隔離入境

菲律賓將台灣列入綠色名單　完整接種疫苗免隔離入境

菲律賓觀光部19日宣布，即將重新開放觀光客入境，其中包括台灣在內的45個疫情低風險國家，被列為「綠色名單」，只要完整接種疫苗之後，就可以享有免隔離入境的待遇。

基隆男接種莫德納第二劑3天後猝死　死前10小時嘔吐

基隆男接種莫德納第二劑3天後猝死　死前10小時嘔吐

歐洲疫情攀升　希臘擴大「不打疫苗者」封殺令

歐洲疫情攀升　希臘擴大「不打疫苗者」封殺令

奧地利宣布：下周一起「全國封鎖」

奧地利宣布：下周一起「全國封鎖」

曾挺實驗室外洩論　病毒學家現認源出自然

曾挺實驗室外洩論　病毒學家現認源出自然

關鍵字：

莫德納新冠疫苗疫苗鐵粉陳時中施景中林應然新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

即／拜登照大腸鏡需麻醉　賀錦麗暫代總統職務

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

排得來速挨罰　台北男收紅單傻眼：200變500

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

摩斯漢堡「都是學生妹在吃」　網曝關鍵原因

姊妹開車北上　國3自撞1死1傷

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

3女童疑飛升失敗墜樓　書店禁賣修仙小說

獨／600萬KTM被砂石車擊落　車主心痛直接報廢

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面