全台鐵粉逆轉？莫德納變拜託來打　醫揭「大魔王」3原因走心

▲莫德納乏人問津，醫界分析有三大原因。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許力方／綜合報導

莫德納鐵粉消失了！台灣自購的莫德納共609多萬劑已經全數抵達台灣，先前一針難求的疫苗，如今打氣大減，台大醫院婦產科仁醫施景中就分享，AZ疫苗幾乎被預約光，但莫德納門診乏人問津，醫界就分析，有3大原因導致現在得「拜託」民眾來打莫德納，尤其還得經歷「大魔王」關卡，讓人卻步。

施景中日前發文分享，台大醫院院長稱以前很多人是非莫不打，現在反倒AZ幾乎被搶光，莫德納門診乏人問津、打氣遠不如前，而台灣自購的莫德納最後一批也已經到貨，劑量全數到齊。針對未來如何因應次世代莫德納到貨？指揮中心指揮官陳時中則表示，次世代疫苗是準備做第三劑使用，整體要看未來規劃，但基本上還是尊重大家意願。

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▼台大公布期中研究結果，AZ混打莫德納抗體顯著高於雙AZ組。（圖／資料照）



基層醫療協會理事長林應然受訪時分析，莫德納最近爽約率很高，預約率也偏低，有三個原因，第一，跟莫德納當時打第一劑的人比較少，當然第二劑來打的人自然也會減少。第二，莫德納第二劑堪稱「大魔王」的副作用，也讓人卻步。另外也因為混打開放得太晚，大多數人已經打完第一劑。



指揮中心19日已經開放的第14輪加開「AZ混打」預約，有28萬人符合首波資格，有16萬人完成預約，當中最多人選的是莫德納，有11萬人，另外5.4萬人選BNT。而台大醫院也於同日公布AZ混打莫德納的研究期中報告，結果顯示，今年6至8月間收案400人分4組進行追蹤，AZ莫德納混打組合產生抗體與2劑莫德納相當，且顯著高於雙AZ組；針對Delta變異株的保護力，混打組與雙莫德納都明顯優於雙AZ組，差距可以達到5倍之多。

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