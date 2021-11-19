交流融合，增進互信　第二屆海峽兩岸民間論壇熱議

記者趙禕／上海報導

一場突如其來的新冠疫情，給原本熱絡的兩岸交流交往帶來層層阻礙；而當前台海形勢日趨嚴峻，兩岸民間隔空互懟的聲音也不時傳出，兩岸之間的互信受到很大的衝擊。為此，上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會在第二屆海峽兩岸民間論壇上，特別以「疫情下兩岸民間互信」為主題，讓兩岸學者專家針對疫情時期的兩岸民間互信進行討論，期待打破僵局，為兩岸再次建構互信基礎。

▲第二屆海峽兩岸民間論壇熱烈討論「疫情下兩岸民間互信」。（圖／記者趙禕攝）

論壇透過視頻連線讓兩岸學者專家跨海抒發己見，主辦方上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會會長高美琴表示，台海局勢日趨嚴峻，兩岸的民間交流交往顯得更加重要，它承擔增進瞭解、增信釋疑的功能，它有助建立兩岸民間互信；我們要大力促進兩岸民間交流交往，深化兩岸融合發展，希望兩岸同胞攜手同心、共克時艱、創新方法，進一步開闢民間交流新局面，共同維護台灣和平穩定和兩岸中國人的福祉。

▲上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會會長高美琴。（圖／記者趙禕攝）

海峽兩岸關係協會副會長李文輝在論壇上做主旨發言，他強調：「台灣的生存、安全與發展，關鍵點在於兩岸關係，「兩岸關係好，台灣才會好」；兩岸關係的關鍵點在於交流融合、增進互信。」

李文輝表示，兩岸是不可分割的命運共同體，加強交流合作、實現融合發展是民心所向。他說：「我們要堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，堅持「兩岸一家親」，推動同等待遇落實落細，增進台灣同胞的獲得感和滿意度；要加強民間經貿合作，支持台企拓展內需市場，幫助台商台企融入大陸高品質發展；要發揮智庫、媒體及社團作為兩岸彼此增進瞭解的重要管道，加強深度交流，搭建更多平台，吸引更多兩岸民眾主動參與進來。」

▲海峽兩岸關係協會副會長李文輝。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦副主任李驍東高度肯定舉辦本次論壇的意義。他表示，持續激化兩岸對立，阻擋兩岸民間正常的交流與合作是不得人心的作法，「我們始終堅持開展各種「鍵對鍵」「屏對屏」的在線交流，確保滬台交流聯絡力度不降、熱度不減。」他相信兩岸學者專家透過雲端論壇，一定會進一步熟悉彼此，加深感情，為兩岸和平發展作出積極的貢獻。

▲上海市台辦副主任李驍東。（圖／記者趙禕攝）

今天在現場出席本次論壇的還有新黨榮譽主席郁慕明，他表示，互信來自於自信，這次新冠疫情讓很多台灣人看到大陸在疫情控制方面做的非常好，大陸的執行力在防疫工作中充份展現。郁慕明說：「正是因為這次新冠肺炎疫情，台灣同胞對大陸已經越來越有信心了。」所以他認為這對兩岸互信也帶來了很好的基礎。

▲新黨榮譽主席郁慕明。（圖／記者趙禕攝）

中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉、海峽兩岸經貿文化發展協會理事長高孔廉、台北市議員秦慧珠、台灣民眾黨中評委張凱鈞等人，透過視頻和大陸學者專家在論壇上就「當前兩岸民意對撞的本質」、「民間互信危機對兩岸經貿社會文化交流的影響」、「新冠疫情對兩岸民間互信的影響與疫情後的展望」、「增進兩岸民間互信的路徑思考」等議題進行了深入的討論。

▲台灣會場透過視頻與上海會場雲端討論。（圖／記者趙禕攝）