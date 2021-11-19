高端混打惹議！陳時中反問「不然要怎樣」：到美國再被趕回來？

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心開放接種高端有出國需求民眾補打WHO認證疫苗，遭中華民國防疫學會理事長王任賢批評「把高端當水」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日在記者會上回應，「要不然要怎樣？就讓他(民眾)拿證明到美國再被趕回來？」政府開放混打是要幫民眾解決問題，但混打不同疫苗都會增加可能風險，民眾還是要自行評估。

美國規定自11月8日起所有外籍旅客必須打完2劑獲FDA或WHO核准疫苗，才可以入境，這些疫苗包括莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗，並不包含台灣國產疫苗高端。

接著，指揮中心宣布，若先前接種高端的民眾有就學等原因急需出國，可以混打AZ、BNT或莫德納。也就是說，高端族要再多打2針才能前往其他國家，消息傳開後掀起各界正反意見熱議，更有網友批評愛國手臂變成「4劑帝國、新4劑高端戰士」。

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中華民國防疫學會理事長王任賢18日在國家政策研究基金會座談會上談及此事，他指出，學理上疫苗混打是沒問題的，但指揮中心宣布讓要出國的高端族再接種其他國際疫苗，就已經否定了高端疫苗，因為任何疫苗要等前一個疫苗效價降低才可以混打，大多要間隔6個月，就是怕既有抗體，「但高端28天就可再打其他國際疫苗，就是把它當水，否定高端，既然否定前者，後面當然就是重打。」

被問到「把高端當水」，陳時中18日在記者會上反問，「要不然要怎麼樣？就讓他拿高端證明到美國再被趕回來？我們不可能這樣做。」他強調，政府是要幫人民解決相關問題，也知道多的劑量或是不同的都有可能的風險在，跟打混打情況是一樣的，「現在大家又說混打，大家很急，一方面又說不行，這互相都是矛盾的。從我們現有資料來看，曾經有發生過的類似情況，到目前都沒有比較不同的副作用出來，所以也可以安心，但還是要強調，混打疫苗都還是有增加風險的可能性。」