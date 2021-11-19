獨／600萬KTM被砂石車擊落！維修費恐200萬　車主心痛直接報廢

記者游瓊華／台中報導

台8線中橫公路133.35公里處慈恩路18日中午11時42分左右，一輛砂石車過彎時疑似占用對向車道，後車輪直接掃到對向一台要價600萬元的KTM X-Bow GT跑車，跑車車頭也受損。彭姓車主19日接受《ETtoday新媒體》訪問時表示，外界一面倒認為是跑車過彎不慎，但實際是砂石車已跨越雙黃線、危險駕駛，導致他閃避不及才釀意外。警方則表示，事故詳細發生原因還有待進一步調查。

▲價值600萬跑車KTM行駛在台8線時，遭一台砂石車撞上。（圖／車主提供）



▲車主透露，他已多次掛牌上路，現在正在環島中。（圖／車主提供）



彭姓車主表示，跑車是掛著試駕車牌上路，購買半年多來已上路多次，也提到自己正在環島，卻遇此橫禍。彭姓車主也不滿地說，當時車禍發生後，砂石車駕駛劈頭第一句不是關心他的傷勢，而是責怪他「為何不閃靠邊點？」，把他當作新手駕駛，讓他傻眼。

彭姓車主提到，當時自己車速僅約50km左右，但砂石車過彎時跨越雙黃線，他看到時緊急靠邊想閃躲，無奈砂石車後輪甩尾波及到他的車頭，導致他車頭也受損，「從現場照片上就可注意到，我的後輪還在應有的線上。」

彭姓車主無奈地說，當初這台跑車全車手工打造，他等了將近一年才到手，全車都是碳纖維打造，初估維修費要1、200萬元，只能心痛報廢。至於是否對砂石車駕駛求償，彭姓車主透露，跑車並無保險，現在一切先照正常程序走。